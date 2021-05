Secondo Digitimes Research le spedizioni di smartphone nel mondo diminuiranno durante il trimestre in corso a causa della carenza globale di chip. Per quanto riguarda il primo trimestre, la società di analisi del mercato high-tech ha affermato che la ripresa dei consumi dall’inizio della pandemia ha contribuito a far recuperare il 47% su base annua delle spedizioni di smartphone.

In termini di spedizioni, i primi tre produttori di smartphone durante i primi tre mesi di quest’anno sono stati Samsung, Apple e Xiaomi. Samsung ha spedito 75 milioni di unità, con un guadagno annuo del 15,9% che ha permesso al colosso sudcoreano di riconquistare il primo posto a scapito di Apple. Le spedizioni di iPhone sono aumentate del 49,5% durante il primo trimestre, raggiungendo quota 56 milioni di unità.

Le spedizioni di smartphone a livello globale diminuiranno ancora

Huawei non è più in grado di fare numeri come in passato per via delle restrizioni applicate dal governo a stelle e strisce che impediscono all’azienda di collaborare con società statunitensi, ma avendo esaurito parti e componenti durante il primo trimestre del 2021, il numero di smartphone spediti dal colosso cinese durante il periodo sono diminuite quasi della metà su base annua.

Tuttavia anche Xiaomi e OPPO hanno dovuto ridimensionare le loro stime di spedizioni per quest’anno a causa della carenza di chip e di altre parti fondamentali.

Si prevede che le spedizioni di smartphone dei marchi di primo livello continueranno a diminuire fino al lancio di nuovi modelli durante la seconda metà dell’anno. Digitimes Research prevede spedizioni per 1.35 – 1.4 miliardi di smartphone per tutto il 2021 che corrispondono approssimativamente al numero di unità consegnate a livello globale nel 2019.

