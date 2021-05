Come anticipato nei giorni scorsi, POCO ha presentato oggi il suo nuovo smartphone di fascia media POCO M3 Pro 5G, che porta la connettività di quinta generazione anche nella fascia più bassa del mercato. Confermate le indiscrezioni secondo cui è un rebrand di un modello già visto, Redmi Note 10 5G, ma il prezzo, in particolare quello di lancio, vi stupirà.

Caratteristiche di POCO M3 Pro 5G

Nessuna sorpresa per quanto riguarda la scheda video, che ricalca fedelmente le aspettative. Qualche novità invece dal punto di vista del design, ma ne parleremo a breve. Per la prima volta POCO propone uno smartphone con un chipset Dimensity di MediaTek, per la precisione il Dimensity 700, realizzato con processo produttivo a 7 nanometri, per garantire il giusto compromesso tra prezzo e prestazioni.

Il chipset è dotato di una CPU octa core a 2,2 GHz ed è affiancato da 4/6 GB di memoria LPDDR4X e da 64/128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.2, per garantire prestazioni di tutto rispetto. Lo schermo ha una diagonale di 6.5 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel), offre una frequenza di refresh di 90 Hz e adotta la tecnologia punch hole per inserire la fotocamera frontale nel display.

Grazie alla tecnologia DynamicSwitch la frequenza di aggiornamento dello schermo varia automaticamente da 30 a 90 Hz, per migliorare l’efficienza energetica. Ineccepibile la connettività, con supporto alle reti 5G (dual SIM/Dual 5G standby) e 4G, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.1, IR blaster, NFC e radio FM. Il lettore di impronte digitali è integrato nel tasto di accensione/sblocco, lasciando dunque libera la cover posteriore. nella quale campeggia la sola fotocamera.

Quest’ultima è composta da tre sensori, con il principale da 48 megapixel (f/1.79) con pixel 4in1 da 1,6 micron, sensore macro e sensore di profondità da 2 megapixel (f/2.4 per entrambi). Nella parte frontale invece è alloggiato un sensore da 8 megapixel (f/2.0) con modalità notturna, time lapse e slow motion.

Chiudiamo con la batteria da 5.000 mAh, supportata da un sistema di ricarica rapida a 18 watt. Nella confezione di vendita troverete un carica batterie da 22,5 watt, per sfruttare fin da subito la ricarica rapida.

Design e funzioni di POCO M3 Pro 5G

Il design di POCO M3 Pro 5G ricalca quasi integralmente quello di Redmi Note 10 5G, dal quale prende l’intera scheda tecnica. Cambiano le colorazioni, più in linea con lo stile del brand, e cambia leggermente il blocco fotografico posteriore, leggermente più appariscente e con il logo POCO a far bella mostra di sé.

Ritroviamo dunque uno schermo con soluzione punch hole per alloggiare la fotocamera frontale e massimizzare lo spazio a disposizione del display. I tre sensori fotografici sono inseriti in un unico blocco, attorniato da uno spazio nero molto abbondante, sul quale troneggia il logo. In questo dunque POCO ha voluto differenziarsi da Redmi, mantenendo una certa uniformità con gli altri modelli della propria line up.

Tre le colorazioni tra cui scegliere: Power Black, POCO Yellow e Col Blue. Per quanto riguarda le dimensioni non ci sono novità rispetto al gemello Redmi Note 10 5H, e si attestano a 161,81 x 75,34 x 8,92 mm con un peso di 190 grammi.

Software di POCO M3 Pro 5G

In attesa del lancio di POCO UI, che dovrebbe arrivare nel corso dell’anno, POCO M3 Pro 5G utilizza MIUI 12 (for POCO), la tradizionale interfaccia sviluppata da Xiaomi e presente anche sugli smartphone Redmi, basata su Android 11. Nel corso delle prossime settimane dovrebbe arrivare anche l’aggiornamento a MIUI 12.5, seguito più avanti da quello a POCO UI.

Da segnalare la presenza della modalità notturna anche sulla fotocamera frontale, per garantire buoni selfie anche in condizioni di scarsa luminosità. Oltre allo schermo a frequenza di refresh variabile, POCO ha inserito anche la Reading Mode 3.0, con texture simili a quelle della carta, per ridurre l’affaticamento visivo durante la lettura.

Il doppio sensore di luminosità acquisisce informazioni a 360 gradi, garantendo il miglior adattamento possibile per quanto riguarda la luminosità dello schermo, sia di giorno che di notte, ma anche in situazioni di forti contrasti luminosi.

Prezzi e disponibilità di POCO M3 Pro 5G

POCO M3 Pro 5G sarà in vendita in Italia, esclusivamente sullo store ufficiale di POCO, nelle due configurazioni disponibili: 4-64 GB al prezzo di 199,90 euro e 6-128 GB al prezzo di 229,90 euro. A partire dalla mezzanotte del 20 maggio, e fino alle 123:59 del 26 maggio, potrete approfittare dell’imperdibile offerta di lancio: 159,90 euro per la versione 4-64 GB e 199,90 euro per la variante 6-128 GB, prezzi davvero strepitosi.