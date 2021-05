Mancano pochi giorni alla presentazione di POCO M3 Pro 5G, il nuovo smartphone di fascia medio bassa del brand cinese, pronto a ridefinire il prezzo degli smartphone dotati di supporto alle reti 5G. Da sempre infatti il brand cinese ci ha stupiti con dei prezzi molto aggressivi ed è probabile che anche in questo caso non mancherà di sorprendere.

La presentazione in diretta

L’evento globale di lancio è fissato per le ore 14 di mercoledì 19 maggio, con una presentazione effettuata esclusivamente online a causa della situazione sanitaria. Ancora una volta TuttoAndroid sarà al vostro fianco durante l’evento, seguendo in diretta la presentazione per commentare insieme ai lettori il nuovo smartphone.

A farvi compagnia sarà ancora una volta la collaudata coppia composta da Mikhael e Bernardo, che commenterà l’evento, rispondendo nel contempo alle eventuali domande poste durante la presentazione. Sarà l’occasione per scoprire un nuovo smartphone 5G, per parlare di tecnologia e di come sta cambiando le nostre vite.

Ricordiamo che nelle ultime ore è stata POCO a svelare parte delle specifiche tecniche, che includono uno schermo FullHD+ a 90 Hz, supporto alle reti 5G grazie al chipset MediaTek Dimensity 700 e una batteria da 5.000 mAh supportata dalla ricarica rapida, che dovrebbe fermarsi a 18 watt.

Per tutti i dettegli comunque vi invitiamo a seguire con noi l’evento, che avrà luogo mercoledì 19 maggio a partire dalle 14:00. Come sempre ci troveremo qualche minuto prima per salutarci e prepararci insieme alla presentazione. Qui sotto trovate il link al nostro canale YouTube dal quale trasmetteremo l’evento in streaming.