Samsung, Redmi e Xiaomi sono impegnati a rilasciare importanti aggiornamenti per alcuni smartphone. Scopriamo di cosa si tratta nei capitoli sottostanti.

Android 11 per Samsung Galaxy A30

Android 11 sbarca su un altro smartphone Samsung di fascia media, Samsung Galaxy A30. L’update, allo stato di pubblicazione della news, è in fase di rilascio in India e porta con sé tutte le novità dell’ultima major release di Android, della One UI 3.1 ed include anche le patch di sicurezza relative al mese di aprile.

L’update, quando disponibile anche in Italia, potrà essere scaricato tramite l’apposito menu Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Patch di sicurezza per Samsung Galaxy A51 e A8

Cambiando smartphone ma continuando a parlare di Samsung, il colosso sudcoreano rilascia il firmware A515FXXU4EUD7 per Samsung Galaxy A51 e A530FXXSICUD3 per Samsung Galaxy A8 2018. Andando con ordine, l’update per Samsung Galaxy A51 include le patch di sicurezza di maggio – compresa quella importate sulla falla sul protocollo Wi-Fi -, mentre l’altro smartphone di fascia media si aggiorna alle patch di aprile.

Entrambi i firmware sono attualmente in rilascio nei Paesi Bassi, ma non dovrebbe passare molto dal rilascio anche nel nostro Paese, sempre attraverso il solito pannello degli aggiornamenti.

MIUI 12.5 per Redmi K30i 5G e Xiaomi Mi 10S

Cambiando azienda, Xiaomi ha iniziato a rendere disponibile l’aggiornamento della MIUI 12.5 per Xiaomi Mi 10S e Redmi K30i 5G. Lo smartphone di Xiaomi abbraccia la versione 12.5.1.0.RGACNXM in versione “Stable Beta”, come sempre, mentre per lo smartphone Redmi arriva invece il firmware 12.5.2.0.RGICMXM, anch’esso in “Stable Beta”.

L’update, attualmente in propagazione a partire dalla Cina, sarà rilasciato negli altri paesi solo a seguito di una breve fase di test per scongiurare la comparsa di eventuali bug sfuggiti alla fase di test interno.