Samsung e Huawei hanno rilasciato le patch di sicurezza di aprile e marzo per alcuni smartphone, mentre il colosso sudcoreano ha anche corretto una importante falla del Wi-Fi. Ma andiamo con ordine.

Patch di aprile per Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50 sta iniziando a ricevere l’aggiornamento A505FNXXU7CUD5 nei Paesi Bassi che vede l’arrivo delle patch di sicurezza di aprile 2021. Con un peso di 154,20 MB, l’update di Samsung va a correggere alcune falle di sicurezza ma anche migliorare la stabilità del modulo Bluetooth.

Per aggiornare lo smartphone bisogna entrare nelle Impostazioni del telefono, selezionare la voce Aggiornamenti software e poi tappare su Scarica e installa. Come abbiamo detto l’update è al momento in rilascio nei Paesi Bassi, pertanto potrebbe impiegare qualche giorno prima che arrivi anche in Italia.

Huawei P30 riceve le patch di marzo

Venendo invece a Huawei P30, invece, l’ex top di gamma del colosso cinese è ancora un po’ indietro con il calendario degli aggiornamenti software e abbraccia le patch di sicurezza di marzo 2021.

L’update, dal peso di 1.4 GB, non solo corregge alcune importanti falle di sicurezza e migliora la stabilità generale del sistema, ma aggiunge anche le scorciatoie rapide in home screen per scaricare e mantenere sempre aggiornate alcune app proprietarie, tra cui: Petal Search, Reader, Petal Maps, GameCenter, Member Center e Link Now.

Android 11 sbarca su Samsung Galaxy A11

L’economico Samsung Galaxy A11 è l’ultimo di una lunga fila di smartphone ad abbracciare le tante novità di Android 11. Il firmware A115MUBU2BUE1 introduce l’ultima major release di Android con tanto della One UI 3.1, ad oggi l’ultima versione della personalizzazione Android targata Samsung.

L’update è attualmente in rilascio a Panama, pertanto potrebbe passare del tempo prima che arrivi anche in Italia. In ogni caso, si tratta di un ottimo segnale che rimarca l’impegno del colosso sudcoreano a supportare i propri dispositivi nel corso del tempo.

Samsung ha già corretto una grave falla

In merito alla grave falla dei dispositivi Wi-Fi di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, tutti i dispositivi Samsung aggiornati alle patch di sicurezza di aprile integrano già le relative correzioni.

Infatti, com’è possibile controllare nella pagina relativa agli aggiornamenti di sicurezza di aprile, in fondo alla pagina troviamo il rimando alla falla “Wi-Fi Fragment & Forge vulnerabilities“.