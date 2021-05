Lo scorso settembre il teardown dell’APK di Google Telefono ci aveva svelato che il team di sviluppo del colosso di Mountain View stava lavorando ad una feature molto richiesta: l’annuncio dell’ID chiamante. A distanza di molti mesi dalla pubblicazione di quella news, Google sta finalmente attivando la funzione per tutti gli utenti muniti dell’ultima versione disponibile dell’applicazione.

Arriva una feature attesa da molti mesi

Una volta disponibile – la feature non sembra ancora disponibile per gli smartphone in redazione -, la funzione troverà posto all’interno delle Impostazioni dell’applicazione Google Telefono sotto la voce “Caller ID announcement“, come mostrato nelle immagini sottostanti. L’unica voce disponibile all’interno del nuovo menu recita “Announce caller ID“, mentre un breve testo ne descrive il suo funzionamento: “il nome e il numero del chiamante verranno letti ad alta voce per le chiamate in arrivo“.

Da qui in poi l’utente ha la possibilità di scegliere se fare annunciare l’ID chiamante ad ogni telefonata in arrivo, solo quando si utilizza un paio di cuffie oppure di non farlo in nessun caso. L’utilità della funzione di Google Telefono è abbastanza lineare: attivandola, l’applicazione si occuperà di annunciare il numero e/o il nome dell’utente dall’altro capo della cornetta. Si tratta di una feature piuttosto comoda per chi non ha sempre il telefono a portata di mano o magari quando non si ha la possibilità di raggiungere fisicamente il proprio dispositivo.

Download Google Telefono