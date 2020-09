Google Telefono è in continuo sviluppo, adesso più che mai poiché è disponibile anche per gli smartphone non Pixel, e quindi non ci sorprende scoprire che sta per aggiungere tre nuove funzionalità, come anticipato da Mishaal Rahman di XDA.

Le nuove funzioni di Google Telefono

La prima, e probabilmente quella più attesa, è l’annuncio dell’ID chiamante: quando abilitata, essa permetterà di ascoltare il numero o il nome di chi sta chiamando, così da sapere immediatamente se è una chiamata importante e a cui si vuol rispondere anche se non si possiede lo smartphone sotto mano.

Le altre due, molto meno entusiasmanti, riguardano un’opzione per eliminare automaticamente dopo 30 giorni le trascrizioni e registrazioni delle chiamate create dalla funzione Call screen di Google Assistant e una scorciatoia per accedere velocemente ai messaggi vocali.

Tutte e tre queste nuove funzionalità non sono ancora disponibili all’interno di Google Telefono, ma potete provare ad averle subito, sperando anche in una veloce attivazione da remoto via server, scaricando e installando la sua versione beta dal Google Play Store.

Scarica Google Telefono beta dal Play Store