CoopVoce, l’operatore virtuale che si appoggia alla rete TIM, ha lanciato in queste ore un’interessante offerta che riguarda i potenziali nuovi clienti e che permetterà loro di ottenere un bonus omaggio di 30 euro di traffico se decideranno di effettuare la portabilità del proprio numero in CoopVoce e di attivare una delle offerte della famiglia Evolution. Scopriamo insieme quali.

In sede di attivazione i nuovi clienti dovranno pagare solo il costo della nuova SIM CoopVoce (10 euro di cui 5 euro verranno accreditati come traffico) e effettuare la portabilità del proprio numero dall’operatore precedente al nuovo. Sarà poi sufficiente attivare una delle offerte EVO comprese nella gamma Evolution per poter godere del bonus omaggio di 30 euro.

Specifichiamo che, seppur queste offerte siano disponibili all’attivazione per i nuovi e i già clienti, il bonus verrà erogato solo in caso di portabilità del proprio numero.

Le offerte CoopVoce EVO che consentono di ottenere il bonus omaggio

Le offerte EVO che permettono di ricevere il bonus omaggio di 30 euro in caso di portabilità sono le seguenti:

EVO Voce&SMS con minuti illimitati e 1000 SMS a 4,50 euro al mese;

EVO 10 , con minuti illimitati, 1000 SMS e 10GB in 4G a 5,90 euro al mese;

EVO 50 , con minuti illimitati, 1000 SMS e 50GB in 4G a 9,90 euro al mese;

La promozione sarà disponibile dal 6 giugno 2021 sia sul sito di CoopVoce che nei supermercati del gestore.