Fate attenzione alle truffe: in queste ore sta circolando un link che riporta a una pagina con logo MediaWorld, ma che in realtà non ha nulla a che vedere con la nota catena. Non c’è nessun costoso prodotto Dyson praticamente in regalo, ovviamente, ma si tratta di una classica fregatura.

Dyson Supersonic a 2 euro con MediaWorld? Macché, è una truffa

La stessa MediaWorld ha pubblicato un post sui canali social per avvisare gli utenti: il sito https://airwrap.online non riporta a una pagina di proprietà dell’azienda, che ovviamente nulla ha a che vedere con una simile iniziativa. All’interno della pagina truffaldina troviamo il classico messaggio che inizia con “Congratulazioni! Sei stato selezionato…“, un campanello di allarme importante.

In base a quanto riportato all’interno, MediaWorld avrebbe venduto un numero tale di prodotti Dyson da poter distribuire 100 unità di Dyson Supersonic al prezzo di 2 euro: si tratta naturalmente di un’assurdità, quindi non fatevi fregare inserendo i vostri dati e non considerate nemmeno i finti commenti che sono stati inseriti in fondo alla pagina stessa.

La pagina truffaldina è già stata segnalata da MediaWorld e dovrebbe essere rimossa a breve, ma nel frattempo avvisate amici e parenti, soprattutto quelli meno “abituati” a questo genere di imbrogli. La pagina corretta per acquistare Dyson Supersonic da MediaWorld, per la cronaca, è questa.

Potrebbe interessarti: MediaWorld festeggia i 30 anni con una promozione speciale