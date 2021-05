Circa un mese fa Sony presentava gli smartphone Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III e Xperia 10 III, quest’ultimo disponibile da oggi in Italia. Per chi non lo sapesse, Sony Xperia 10 III è il primo smartphone del colosso giapponese della serie Xperia 10 ad essere dotato di connettività 5G.

In pre-ordine con un paio di cuffie in omaggio

Il design di Sony Xperia 10 III è in linea con la linea stilistica abbracciata da Sony da ormai qualche anno. Il dispositivo è solido, con un design ormai iconico che lo vede ancora oggi munito di una banda superiore in cui trova posto la fotocamera selfie – niente notch o fotocamera punch hole, avete capito bene.

Sony Xperia 10 III monta il processore Qualcomm Snapdragon 690, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile, un display OLED con rapporto 21:9 da 6,0 pollici con risoluzione Full HD+ (2520 x 1080 pixel) e supporto HDR10+, tripla fotocamera posteriore, batteria da 4500 mAh e Android 11.

Se siete interessati allo smartphone di Sony, potete pre-ordinarlo già da adesso sul sito ufficiale al prezzo di 429 euro in nero, bianco, blu e rosa; per chi lo farà, l’azienda mette in omaggio anche un paio di cuffie Sony WH-CH710N con cancellazione del rumore del valore di 150 euro. Le spedizioni, lo ricordiamo, partiranno dal prossimo 11 giugno.

Pre-ordina Sony Xperia 10 III a 429 euro

