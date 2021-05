Se siete clienti TIM e siete iscritti al programma di fidelizzazione TIM Party, il primo operatore mobile in Italia vi permette di partecipare al concorso “Gioca con TIM Party e puoi vincere uno smartphone“.

OPPO Find X3 Lite 5G in palio

Come anticipa il nome stesso, fino al prossimo 19 maggio 2021, i clienti TIM Party possono partecipare al concorso per vincere lo smartphone OPPO Find X3 Lite 5G del valore commerciale di 499,99 euro. Gli interessati non devono fare altro che accedere all’area privata di TIM Party, cliccare sul banner relativo al concorso e poi sulla voce “Partecipa”.

Ogni cliente può giocare tutti giorni, una sola volta al giorno, ad eccezione però dei soli clienti muniti di anche di rete fissa che possono invece tentare la fortuna per ben tre volte al giorno.

Google Nest Mini in omaggio con TIM Super

Restando sempre in tema di regali e concorsi vari, gli utenti che attivano alcune offerte di rete fissa TIM Super tramite il sito ufficiale, ricevono in regalo un Google Nest Mini del valore commerciale di 49 euro. La promozione, attiva fino alle ore 23:59 del 13 maggio 2021, consente a tutti i clienti che hanno aderito alla promozione di ricevere il dispositivo smart di Google entro 180 giorni dal termine dell’iniziativa.

L’iniziativa “Google Nest mini in premio con TIM” – questo il link diretto per aderire – è valida soltanto per le offerte TIM Super con fibra FTTH e misto rame.

