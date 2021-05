Nell’ultimo anno, secondo uno studio, il 38% delle persone ha dichiarato come facciano sempre più uso di sistemi per trasferire denaro in altri paesi, il che ha spinto il team di Google a lavorare ancora più duramente per far sì che le persone possano supportare i propri cari all’estero in questi duri mesi di pandemia.

Inviare denaro all’estero è ancora più semplice

A partire da oggi, negli USA, tutti gli utenti Google Pay possono iniziare ad inviare denaro ad altri utenti Google Pay residenti in India e Singapore. Secondo alcune stime realizzate dal colosso di Mountain View, gli utenti americani con Google Pay dovrebbero poter inviare denaro a più di 200 paesi tramite i sistemi di pagamento Western Union, e in 80 paesi con Wise.

Come accade per ogni servizio sviluppato da Google, l’esperienza utente è sempre messa al centro e anche il sistema di pagamenti all’estero con Google Pay è realizzato per essere il meno complicato possibile. Per inviare denaro tramite circuiti internazionali, infatti, basta cercare l’utente di Google Pay a cui si vuole inviarlo, tappare poi su “Pay” – paga – e infine scegliere il circuito tra Western Union o Wise.

A partire da oggi e fino al 16 giugno, tutti gli utenti Western Union potranno inviare denaro senza tasse, mentre Wise renderà il primo trasferimento gratuito per i nuovi clienti su trasferimenti fino a 500 dollari.