Attualmente gli aggiornamenti Android a lungo termine sono diventati una sfida per la maggior parte dei produttori di smartphone.

Samsung guida la attualmente la classifica e per tenere il passo gli altri produttori come OPPO e Vivo stanno estendendo le loro politiche di aggiornamento di Android.

OPPO valuta di offrire quattro anni di aggiornamenti Android

Sebbene non sia stato annunciato in un comunicato stampa, OPPO ha riferito ad Android Planet che la serie Find X3 è passata da due a tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili.

La dichiarazione completa non è stata condivisa, ma Android Planet afferma che OPPO sta considerando di espandere tale politica a quattro anni di aggiornamenti software.

La notizia è chiaramente da prendere con le pinze dato che la società non ha confermato la notizia attraverso i propri canali ufficiali, tuttavia si tratterebbe di un’ottima notizia per i possessori della serie Find X3 e un altro buon punto di forza per lo smartphone OPPO Find X3 Pro.

Vivo promette tre anni di aggiornamenti Android

Proprio oggi Vivo ha annunciato che si impegnerà per offrire tre anni di aggiornamenti Android, ma solo per la serie di punta “X”. La politica entrerà in vigore sui dispositivi che verranno lanciati dopo luglio 2021 per i mercati europeo, australiano e indiano.

Tuttavia, Vivo afferma che i dispositivi che non sono idonei riceveranno comunque aggiornamenti di sicurezza Android con una certa regolarità.

