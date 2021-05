Nei giorni scorsi, attraverso la propria community ufficiale, HMD Global ha condiviso la nuova roadmap degli aggiornamenti degli smartphone Nokia ad Android 11.

Se vi sembra di aver già letto queste parole, siete nel giusto: vi avevamo già presentato illo tempore la roadmap di Nokia per Android 11. Per quanto la line-up di Nokia sia piuttosto vasta, la necessità di una “edizione 2021” della suddetta roadmap non è per niente incoraggiante.

Sì, perché innanzitutto Android 11 è ormai in circolazione da parecchio tempo e per giunta lo storico brand lo utilizza in versione stock, pertanto la mole di lavoro non è neppure lontanamente paragonabile a quella degli OEM con UI più complesse.

Ciò detto, vediamo insieme quali smartphone Nokia sono in lista per ricevere Android 11 nel 2021 e in quale finestra temporale è previsto il roll out.

Android 11 su smartphone Nokia: roadmap 2021

Q1 2021

Q1/Q2 2021

Q2 2021

Q3 2021

Possedete uno smartphone Nokia? Avete già ricevuto l’aggiornamento ad Android 11? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Nokia 5.4