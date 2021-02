Dopo la presentazione di Nokia 1.4 di un paio di settimane fa, oggi HMD Global, società finlandese operante col marchio Nokia, annuncia la disponibilità di Nokia 5.4 in Italia.

Con un ottimo rapporto qualità/prezzo, il nuovo smartphone Nokia 5.4 è basato sul chipset Qualcomm Snapdragon 662, mette a disposizione un’avanzata fotocamera quadrupla da 48MP e include una batteria che arriva a due giorni di autonomia.

Caratteristiche di Nokia 5.4

La caratteristica fotocamera quadrupla elimina completamente lo shutter lag, mentre i video sono ottimizzati grazie al color grading professionale che dona un tocco cinematografico alle riprese.

Lo smartphone offre una fotocamera frontale da 16MP, un obiettivo ultra-wide perfetto per scatti di paesaggi estesi e sensori di profondità e macro per ritratti e scatti ravvicinati.

La nostra modalità Cinema cattura video a 24 FPS in formato cinematografico 21:9 (lo standard dell’industria cinematografica) e per ottenere riprese in movimento più fluide è sufficiente passare alla registrazione video a 60 FPS in combinazione con la stabilizzazione dell’immagine, l’audio spaziale OZO e la cancellazione del rumore del vento.

Nokia 5.4 racchiude un display da 6,39″ HD+ perforato ed è protetto da una cover posteriore resistente disponibile nei vivaci colori Polar Night e Dusk con sfumature che cambiano di tonalità mentre ci si muove.

Nokia 5.4 è pronto per Android 11 e non solo, grazie a tre anni di patch di sicurezza mensili e due anni di aggiornamenti software, inoltre, la pratica app Family Link permette di gestire l’uso dei dispositivi da parte di altri membri della famiglia, con la possibilità di impostare regole digitali sui device.

Prezzi e disponibilità di Nokia 5.4

Il nuovo smartphone Nokia 5.4 è disponibile nella configurazione con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione al prezzo di 199 euro, mentre la variante con 4 GB di RAM e 128 di storage costa 219 euro.