HMD Global, società finlandese operante col marchio Nokia, ha presentato in queste ore Nokia 1.4, uno smartphone economico con a bordo Android Go, il sistema operativo semplificato sviluppato da Google per gli smartphone di fascia bassa, con caratteristiche tecniche particolarmente ridotte. Pare che l’azienda stia inoltre lavorando ad un remake del vecchio Nokia 3650 per proporne una variante modernizzata sul mercato.

Nokia 1.4 in commercio a 99 euro, HMD al lavoro su un Nokia 3650 modernizzato

Dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 215, 1/2/3 GB di RAM a seconda della regione, un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e notch display, una batteria da 4000mAh, 5MP di fotocamera frontale e 8MP per quella posteriore, oltre a 2MP per un modulo macro, il nuovo Nokia 1.4 da oggi è in commercio a livello globale al prezzo di 99 euro. Naturalmente non ci si può aspettare elevate performance e bisogna scendere a compromessi, come ad esempio rinunciare alla carica veloce, infatti il dispositivo supporta la sola carica a 5W tramite microUSB, ma il prezzo lo rende un dispositivo appetibile soprattutto a chi non ha elevate pretese ed usa lo smartphone per poche app social e di messaggistica. A bordo del telefono troviamo Android Go, sistema operativo pensato apposta per i dispositivi meno performanti, con un’interfaccia grafica alleggerita e un’ottimizzazione software che ne rende l’uso più fluido.

Sfortunatamente, HMD garantisce solo un update per i suoi device Nokia basati su Android Go, per cui il telefono che arriva con Android Go basato su Android 10, potrebbe non ricevere mai un update alla versione 12, ormai prossima al rilascio. Le patch di sicurezza sono invece sempre garantite per 3 anni, quindi potete dormire sonni tranquilli.

Altra novità in casa HMD è che l’azienda starebbe lavorando ad una nuova versione del Nokia 3650, telefono commercializzato a partire dal 2003, basato su Symbian e che i meno giovani ricorderanno sicuramente. Dotato di tastierino fisico e di uno schermo da 176×220 pixel, il dispositivo sarà sicuramente rivisitato e forse ne verrà mantenuta solo una mera somiglianza dal punto di vista prettamente estetico, un po’ com’è successo con il Nokia 3310 e con altre rivisitazioni della vecchia serie marchiata Nokia.

