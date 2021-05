Quando manca una settimana esatta all’entrata in vigore dei nuovi Termini di servizio di WhatsApp, fissata per il 15 maggio, la popolare piattaforma di messaggistica istantanea ha aggiornato la propria pagina FAQ per mettere in chiaro alcuni aspetti della questione.

All’inizio dell’anno, la notizia dell’aggiornamento dei Termini di servizio e dell’informativa sulla privacy da parte di WhatsApp aveva infiammato la polemica, al punto tale che l’azienda aveva provato a rassicurare i propri utenti sul tema della condivisione di dati con Facebook.

Evidentemente le rassicurazioni non sono bastate a convincere tanti utenti e nei giorni scorsi WhatsApp ha reso noto che, anche in caso di mancata accettazione dei nuovi termini, gli account non verranno disattivati.

WhatsApp: che cosa succede dal 15 maggio 2021

Adesso, direttamente sulla pagina FAQ del sito ufficiale di WhatsApp è stato inserito un aggiornamento intitolato “Che cosa succede il giorno dell’entrata in vigore?“, che da una parte risponde ad un interrogativo che molti utenti si stanno ponendo, ma dall’altra mette gli utenti di fronte ad un bivio: accettare i nuovi termini o rinunciare al normale funzionamento dell’app. Procediamo con ordine.

Il 15 maggio 2021 entreranno ufficialmente in vigore i nuovi termini di servizio di WhatsApp.

Gli utenti che non avranno accettato entro tale data potranno continuare ad usare il proprio account, ma subiranno pesanti limitazioni di natura funzionale fino al momento dell’eventuale accettazione. Nella fattispecie, per un breve periodo di tempo sarà ancora possibile ricevere le chiamate e le notifiche, tuttavia dall’applicazione non sarà possibile né leggere né inviare messaggi.

Di fatto, l’account rimarrà attivo, ma il servizio sarà inutilizzabile.

Gli utenti interessati a continuare ad usare WhatsApp normalmente non potranno fare altro che accettare i nuovi termini, anche dopo il 15 maggio 2021.

Entro e non oltre il 15 maggio sarà possibile esportare la cronologia delle chat su Android e su iPhone e scaricare il rapporto dell’account. Non manca ovviamente la possibilità di eliminare irreversibilmente il proprio account, andando così incontro alla perdita di cronologia chat, backup e rimozione dai gruppi.

Questa pagina è a disposizione degli utenti che necessitino di assistenza per scaricare il rapporto dell’account o eliminare il proprio account WhatsApp. Agli utenti inattivi verrà applicata la normativa apposita.

Avete preso la vostra decisione? Nuovi termini o addio a WhatsApp? Ditecelo nei commenti e scaricate la versione più recente tramite il badge sottostante.