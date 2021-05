Nei mesi scorsi si sono diffuse delle anticipazioni sull’imminente lancio da parte di Samsung di un’applicazione Quick Share per Windows 10, ossia una soluzione studiata per rendere molto semplice ai possessori di smartphone Samsung Galaxy la condivisione di foto, video e documenti con il proprio computer basato sul sistema operativo di Microsoft.

Ebbene, per tale app è arrivato il momento dell’esordio ufficiale ed è già disponibile nel Microsoft Store, dal quale può essere scaricata gratuitamente.

Samsung lancia l’app Quick Share per Windows 10

L’applicazione viene descritta come una soluzione “di condivisione di file da dispositivo a dispositivo che consente di trasferire rapidamente e facilmente i contenuti salvati sul dispositivo Galaxy alle persone vicine che dispongono di dispositivi Samsung Galaxy (Galaxy Phone, Galaxy Tab, Galaxy Book) utilizzando la tecnologia di comunicazione wireless”.

Queste sono le condizioni per il supporto a Samsung Galaxy Book:

dispositivo mobile Galaxy (ad eccezione di modelli Android Go)

per Android 10 sui dispositivi mobile Galaxy è necessario avere l’interfaccia One UI 2.1 (o versione successiva), Quick Share v. 12.1.0 (o versione successiva) e MDE Service Framework 1.1.37 (o versione successiva)

per Android 11 sui dispositivi mobile Galaxy è necessario avere Quick Share v. 12.1.0 (o versione successiva) e MDE Service Framework 1.2.11 (o versione successiva)

Questi i modelli supportati:

Samsung Galaxy Book rilasciati da maggio 2021 in poi con Windows 10 versione 20H2 o successiva

Samsung Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360

L’app Samsung Quick Share per Windows 10 può essere scaricata dal Microsoft Store seguendo questo link.

Purtroppo per sfruttare questa applicazione sarà necessario avere a propria disposizione sia uno smartphone che un computer del colosso coreano, pertanto la potenziale platea di utenti si restringe in modo considerevole. Tutti gli altri utenti dovranno accontentarsi di una soluzione simile come Il tuo telefono, disponibile gratuitamente nel Microsoft Store.

