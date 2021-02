Vi ricordate di Quick Share di Samsung, la particolare feature presentata in esclusiva al lancio della famiglia Samsung Galaxy S20, in grado di consentire il trasferimento rapido di file da device Samsung a computer Windows? Bene, in queste ore apprendiamo che il colosso sudcoreano è pronto a rendere disponibile la feature su Windows 10.

Quick Share sta per arrivare su Windows 10

Del tutto simile ad AirDrop di Apple, Quick Share di Samsung è uno dei tanti progetti che vede il team di sviluppo dell’azienda lavorare a stretto contatto con quello di Microsoft. Come ben sappiamo sono ormai anni che le due compagnie collaborano, e l’arrivo di Quick Share su Windows 10 ne è una prova.

Purtroppo non abbiamo informazioni circa la data di pubblicazione di Quick Share su Microsoft Store ma, quando avverrà, siamo certi che renderà decisamente più semplice e facile la condivisione di file tra smartphone Galaxy e computer con Windows 10. Il funzionamento di Quick Share necessita semplicemente di un qualsiasi device Galaxy con almeno la One UI 2 installata, mentre il trasferimento dei dati avverrà tramite Wi-Fi Direct o tramite modulo Bluetooth.

Quick Share, assieme a “Il tuo telefono”, faciliterà l’interazione dei dispositivi Galaxy con i computer Windows 10, soprattutto in questo periodo in cui lo smart working richiede soluzioni smart e snelle per velocizzare il lavoro.