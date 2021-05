Vodafone stuzzica i suoi ex clienti con 100 GB, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro

Vodafone continua l’offensiva per conquistare nuovi clienti e da oggi è pronta a lanciare l’offerta Special 100 Digital Edition, attivabile per i prossimi giorni soltanto da ex clienti, interessati da una campagna SMS winback, che siano comunque disposti a richiedere la portabilità del proprio numero.

Vodafone Special 100 Digital Edition proposta ad alcuni ex clienti

Qualora non sapeste di cosa stiamo parlando, Vodafone Special 100 Digital Edition propone minuti e SMS illimitati verso i numeri nazionali (fissi e mobili) e 100 GB di traffico internet in 4G LTE al costo promozionale di 9,99 euro al mese. Questa versione della Vodafone Special 100 include – come facilmente intuibile – i Digital Services e il programma Happy Black, che si attiva automaticamente entro 72 ore e resta disponibile gratuitamente grazie all’opzione Happy Black Free. Come anticipato, l’offerta resta attivabile, anche in negozio, soltanto dagli ex clienti che abbiano ricevuto il seguente SMS:

Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9.99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 12 Maggio 2021

Vodafone Casa 4G: nuovo router Huawei acquistabile a rate

Le sorprese in casa Vodafone non sono finite: per chi sottoscrive l’offerta Vodafone Casa 4G (peraltro attivabile a 28,90 euro al mese) è la possibilità di abbinare l’acquisto a rate di un nuovo router 4G, ossia il Huawei Wi-fi Home B311. Grazie a questa promozione si attiva una rateizzazione sulla componente dati dell’offerta, acquistando il router Huawei B311 al costo di 1 euro al mese per 24 mesi con un anticipo di 10 euro.