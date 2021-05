Gli smartphone Samsung sono tra i migliori al mondo per quanto riguarda la componente fotografica ma, come si sa, anche i migliori possono sbagliare. A tal proposito l’applicazione Samsung Gallery dà il benvenuto ad un nuovo strumento per ritoccare le foto.

Un nuovo strumento per ritoccare le foto

“Remaster” – il nome scelto da Samsung per il nuovo strumento – migliora automaticamente la qualità della foto, senza che l’utente muova un singolo dito. Proprio come avviene su Google Foto e sulle tante altre applicazioni “galleria” che permettono di catalogare e modificare le foto scattate con gli smartphone tramite strumenti automatizzati, anche Remaster di Samsung Gallery potrebbe apparire limitante per chi è abituato a modificare manualmente diversi parametri di una fotografia.

Lo strumento va a ritoccare l’esposizione e la nitidezza delle foto per farle apparire più luminose e con dettagli più definiti, ma il risultato finale potrebbe variare enormemente in base all’immagine selezionata. In alcuni casi, ad esempio, le fotografie potrebbero apparire con sfumature di colore non adatte a tutti.

Come riportano i colleghi di Sammobile, l’aggiornamento di Samsung Gallery fa parte della versione 12.1.06.X; l’ultima cifra della versione potrebbe cambiare in base al modello di smartphone Samsung. Il nuovo tool per modificare la foto dovrebbe essere disponibile sulla maggior parte degli smartphone Samsung, direttamente tramite Samsung Galaxy Store, sebbene il nostro in redazione non l’abbia ancora ricevuto.