Periodo frenetico per gli sviluppatori di WhatsApp che, dopo aver implementato nuove velocità per la riproduzione dei messaggi, ora puntano a rendere più sicuri i backup, come testimoniato da alcune schermate e informazioni che suggeriscono l’arrivo dei backup con crittografia end-to-end su Google Drive. Grazie ai colleghi di WABetaInfo apprendiamo che la versione che dovrebbe portare in dote tale funzione sarebbe la 2.21.10.2.

Arriva la crittografia per i backup di WhatsApp su Google Drive

In virtù di questa implementazione i backup caricati su Google Drive saranno ancora più sicuri, completamente anonimi e protetti da una password che non sarà salvata dai server dell’applicazione nè da quelli dei social appartenenti alla stessa famiglia di app (vedi Facebook o Instagram) ma a cui potranno accedere solo gli utenti. E’ proprio la password stessa a permettere l’accesso ai backup crittografati poiché, senza di essa, questi ultimi sarebbero del tutto inutilizzabili.

La scelta della password non sarà definitiva poiché sarà sempre possibile cambiarla o disabilitare del tutto la crittografia end-to-end del backup nelle impostazioni dell’applicazione. Qualora, al momento del ripristino di un backup, vi accorgeste di aver perso o dimenticato la password sembra che WhatsApp non fornisca alcun tipo di recupero della stessa.

Nonostante ciò l’app di messaggistica instantanea dovrebbe poter fornire la possibilità di creare una chiave di recupero per poter accedere nuovamente alla propria password di protezione del backup.

La funzione è attualmente in fase di sviluppo sul canale beta di WhatsApp ma vi terremo aggiornati nel caso in cui dovesse sbarcare sulla versione stabile.

