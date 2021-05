Vedere nuove funzioni su WhatsApp è una rarità, visti i tempi biblici con cui la compagnia le introduce nell’applicazione. Per la maggior parte dell’anno le nuove funzioni vengono scoperte o anticipate da leaker come WaBetaInfo, ma qualche volta succede che sia lo stesso sviluppatore ad annunciarle, come nel caso odierno.

Foto e video più grandi nelle chat

Con un post sul proprio account Twitter ufficiale, WhatsApp annuncia la visualizzazione maggiorata di foto e video all’interno delle chat. In questo modo, come si legge nel post che riportiamo qui sotto, nessuno sarà più tagliato fuori dalle foto e non ci sarà più ragione per non sorridere.

Photos and videos in WhatsApp are now even bigger, so no one will be left out of the picture! That's the perfect reason to smile 😄 pic.twitter.com/2lzG5jLTKz — WhatsApp (@WhatsApp) April 30, 2021

Inutile dire che la novità non ha suscitato particolare interesse tra gli utenti, che chiedono a gran voce la risoluzione di altri problemi, o funzioni decisamente più utili come la possibilità di modificare i messaggi inviati. Nei commenti al post si leggono molte critiche alla compagnia, che sembra voler distrarre i propri utenti dall’imminente scadenza del 15 maggio, quando sarà necessario accettare le nuove policy sulla privacy per continuare a utilizzare l’applicazione.

Come segnalano in molti, la concorrenza non se ne sta con le mani in mano e, come nel caso di Telegram fioccano le novità e i miglioramenti. WhatsApp, dal canto suo, può contare sul fatto di essere da sempre associata al concetto di messaggistica istantanea, per cui può permettersi di scegliere in completa autonomia come procedere con lo sviluppo della propria app, a prescindere dalle richieste degli utenti.