Sembra giunta al termine l’esperienza sul mercato di Samsung Galaxy S20 FE 4G, dotato di chipset Exynos 990 e disponibile in alcuni mercati globali. A quanto pare le tante critiche raccolte da Samsung, legate proprio alla decisione di utilizzare un chipset meno performante rispetto allo Snapdragon 865, non sono passate inosservate.

Un Samsung Galaxy S20 FE con Snapdragon 865+

Secondo il noto leaker @Ive Universe infatti, Samsung abbandonerà la produzione di Samsung Galaxy S20 FE 4G, che utilizza l’Exynos 990 e rilascerà molto presto una nuova variante con Snapdragon 865+. Non ci sono altri dettagli in merito per cui non è ancora chiaro se la nuova versione sarà commercializzata in tutto il mondo o solamente in quei mercati dove era in vendita la versione 4G.

Sembra poco probabile che la nuova versione vada ad affiancarsi a quella con Snapdragon 865 già in vendita in alcuni mercati, ed è dunque più probabile che la commercializzazione venga ristretta solo ai Paesi coinvolti nella vendita della variante con modem 4G. Per il resto non ci dovrebbero essere variazioni degne di nota, quindi dovremmo ritrovare lo schermo da 6,5 pollici con refresh a 120 Hz, 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna espandibile, tripla fotocamera posteriore, certificazione IP68 e una batteria da 4.500 mAh.

Non ci sono al momento informazioni su una possibile data di commercializzazione di Samsung Galaxy S20 FE con Snapdragon 865+, né tantomeno del possibile prezzo che ne determinerà l’appetibilità anche sui mercati europei, dove la concorrenza non manca di certo.