Da diverso tempo WhatsApp permette ai suoi utenti di esprimere concetti, pensieri ed emozioni con gli sticker. Da quando sono stati aggiunti all’interno dell’applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo, l’utilizzo degli sticker su WhatsApp è cresciuto in maniera esponenziale il che ha spinto designer e utenti comuni a realizzarne sempre di nuovi.

Sei sticker pronti da condividere in chat

In queste ore su WhatsApp arrivano sei nuovi sticker disponibili tramite l’apposito menu degli sticker raggiungibile direttamente tramite l’apposito tasto raggiungibile tramite l’apposito tasto. Gli sticker sono disponibili tramite la ricerca integrata oppure tramite i link diretti sottostanti:

Nel caso in cui gli sticker non fossero ancora disponibili sul vostro smartphone, nemmeno dopo aver provato a scaricarli tramite i link diretti soprastanti, vi consigliamo di controllare l’eventuale presenza di aggiornamenti sul Play Store e di riprovare nuovamente a cliccare sui link per aggiungerli manualmente sull’applicazione.

Scarica WhatsApp