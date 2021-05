L’anno scorso Sony ha riprogettato la sua app PlayStation per meglio integrarsi con Playstation 5 promettendo una serie di nuove funzionalità. Ora alcune di queste iniziano ad arrivare agli utenti grazie al nuovo aggiornamento dell’applicazione.

PlayStation App si aggiorna: ecco le novità

La versione 21.4.0 di PlayStation App permette di gestire lo spazio di archiviazione della PS5 da remoto, consentendo agli utenti di rimuovere file e giochi senza nemmeno accendere la console, a patto che quest’ultima sia in modalità di riposo.

Quando si sceglie di eliminare un gioco tramite l’app la PS5 si accenderà per alcuni minuti, eseguirà l’operazione e quindi tornerà in modalità di riposo, il tutto in modo autonomo.

L’aggiornamento introduce anche altre funzionalità come la possibilità di partecipare a sessioni multiplayer dagli inviti di gioco e di confrontare i propri trofei con quelli degli amici, attivare o disattivare le notifiche di gruppo e condividere immagini, testo e URL da altre app con gli amici su PS App.

Infine, con questo update il Playstation Store in-app ora include filtri di ricerca e ordinamento che sono disponibili indipendentemente dal fatto che l’utente sia in possesso o meno di una Playstation 5, tuttavia non è ancora possibile effettuare ricerche nella propria libreria.

Come aggiornare PlayStation App per Android

La versione 21.4.0 di Playstation App è già disponibile nel Google Play Store, ma è anche possibile scaricare il relativo APK da APK Mirror.

Nel caso la funzionalità non dovesse apparire nelle impostazioni dell’applicazione nonostante l’aggiornamento, alcuni utenti Reddit suggeriscono di provare a ricollegare la PS5 all’app.

