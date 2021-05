Se utilizzate Android Auto dovete seriamente prendere in considerazione Android Auto Apps Downloader (AAAD), un’applicazione per smartphone Android pensata per consentire l’installazione e l’utilizzo di applicazioni di terze parti con il sistema di infotainment realizzato da Google.

Tutte le app pronte per Android Auto

L’applicazione è stata sviluppata per tutti gli utenti muniti di smartphone Android senza root che possono così finalmente scaricare tutte le applicazioni di terze parti senza perdersi in strani passaggi, download di APK e altri problemi. Una volta installata, una interfaccia basilare mostra le applicazioni disponibili per AAAD suddivise per varie categorie; un semplice tap avvia il download dell’ultima versione disponibile dell’app da poter utilizzare su Android Auto. “L’obiettivo principale di questa app è avere le app elencate in Android Auto con un’esperienza senza dolore e, soprattutto, senza richiedere un telefono rootato“, sottolinea lo sviluppatore.

Per quale motivo un utente Android dovrebbe prendere in considerazione Android Auto Apps Downloader? Dal 2018 in poi, a seguito di un cambiamento apportato da Google, le applicazioni di terze parti non possono venire installate su Android Auto. AAAD utilizza un semplice escamotage che aggira questa limitazione.

Se siete interessati all’applicazione potete scaricarla gratuitamente a questo link di GitHub. In questa versione è concesso un download ogni 30 minuti; per scaricare tutte le applicazioni senza limiti di tempo è invece necessario acquistarla.