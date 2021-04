WINDTRE continua a coccolare alcuni clienti in target con promozioni ad hoc pensate ad esempio per navigare online senza consumare dati oppure, come nel caso di oggi, ottenere un bundle da 100 giga di traffico dati per 30 giorni di tempo.

100 Giga xTe Special ad alcuni utenti

In queste ore, infatti, diversi utenti stanno ricevendo un SMS in cui viene proposto di attivare l’offerta 100 Giga xTe Special rispondendo “CENTO” in caso fosse di gradimento. Ecco il testo dell’SMS inviato dall’operatore: “Ecco un’offerta selezionata per te da WINDTRE: 100 GIGA a soli 7,99 euro per i prossimi 30 gg, perché ti meriti solo il meglio! Attiva entro il 30/4 rispondendo CENTO. Trascorsi 30 gg l’offerta si disattiverà in automatico.”

Il traffico dati aggiuntivo da 100 giga potrà essere utilizzato solo dopo aver ricevuto l’SMS di conferma da parte di WINDTRE, e la promozione 100 Giga xTe Special verrà successivamente terminata in maniera automatica senza alcun costo aggiuntivo. L’SMS circa la promozione potrebbe utilizzare una nomenclatura differente tra i clienti WINDTRE e gli ex clienti del brand Tre; per i primi parliamo dell’offerta 100 Giga xTe Special, mentre 100 Giga Special per i secondi. Le differenze tra le due offerte sono minime, relative per lo più alla gestione del traffico extra soglia.

Avete ricevuto l’SMS da parte di WINDTRE? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche