Dopo l’importante evoluzione di Google Pay presentata a metà novembre dell’anno scorso, quest’oggi l’azienda di Mountain View annuncia una serie di novità pensate per migliorare l’esperienza di utilizzo del sistema di pagamenti per renderli anche più semplici da gestire.

È più facile trovare sconti e coupon

Grazie ad una collaborazione Safeway e Target, gli utenti statunitensi potranno utilizzare Google Pay per trovare i migliori sconti e coupon per fare la spesa e risparmiare. Tramite la schermata dell’applicazione è possibile trovare occasioni lungo l’intera catena di negozi Safeway in USA, idem per quanto riguarda i negozi di Target.

Gli utenti che concedono all’app il permesso di accedere alla localizzazione, inoltre, riceveranno una notifica con i migliori sconti della settimana ogniqualvolta saranno nelle vicinanze di un negozio Safeway o Target.

Viaggiare non è più un problema

Dopo aver svelato tutte le novità relative agli spostamenti in piena sicurezza con Google Maps, il team di Google Pay ha lavorato per migliorare il sistema di gestione dei titoli di viaggio. Oltre alle 80 città americane supportate dal sistema di gestione dei biglietti in Google Pay, l’azienda annuncia una collaborazione con Token Transit al fine di offrire la gestione dei titoli di viaggio anche in tantissime centri urbani più piccoli.

La schermata “Ride transit” permetterà di acquistare e aggiungere carte di viaggio da convalidare all’interno del mezzo di trasporto (senza sbloccare il telefono), oppure da mostrare ai controllori di viaggio.

Tutte le spese in un resoconto dettagliato

Gestire le spese quotidiane può essere un lavoro piuttosto stressante, ma tramite Google Pay presto sarà possibile gestire il resoconto delle spese in maniera semplice e immediata. Il pannello “Insights” mostrerà le finanze a disposizione, i promemoria sulle spese ricorrenti, i resoconti settimanali e avvisi su eventuali transazioni di una certa importanza.

Questa sezione implementa un rinnovato sistema di ricerca che permette all’utente di scremare ogni voce di acquisto in sotto categorie; basta digitare “food” per mettere in evidenza tutte le spese riguardanti il cibo, oppure scendere ancora di più nel dettaglio usando la keyword “Burger King” per avere il resoconto delle spese totali registrate in un dato negozio.