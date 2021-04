Dopo oltre quindici mesi di pandemia la voglia di ricominciare a viaggiare si fa sempre più insistente e quest’anno, grazie anche ai vaccini, probabilmente molte persone potranno finalmente riprendere alcune delle proprie vecchie abitudini e il team di Google non vuole farsi trovare impreparato.

Il colosso di Mountain View, infatti, ha reso noto con un post sul blog ufficiale di avere notato un incremento delle ricerche relative ai viaggi e alle possibili restrizioni attuate in Paesi stranieri e ha quindi deciso di mettere a disposizione degli utenti degli strumenti per poter pianificare al meglio i propri spostamenti.

Google ci aiuta a ritornare a viaggiare in sicurezza

Quando si cercano informazioni di viaggio come ad esempio voli, hotel o cose da fare, il motore di ricerca del colosso di Mountain View consente di sapere se ci sono avvisi di viaggio o restrizioni relative al Coronavirus nella destinazione selezionata, incluse le informazioni sulle ultime misure (come, ad esempio, se bisognerà mettersi in quarantena all’arrivo o fornire una prova dei risultati dei test o della vaccinazione).

Inoltre, Google ora consente anche di essere avvisati su eventuali modifiche delle restrizioni adottate nella destinazione del proprio viaggio attraverso notifiche via email (è possibile attivare o disattivare il servizio).

Ma Google ha anche altre novità in serbo per chi vuole viaggiare, come un’interfaccia ridisegnata per la scheda Esplora del sito Google Viaggi (lo trovate seguendo questo link), studiata per mostrare più possibili destinazioni (incluse città più piccole e parchi nazionali) e mettere a disposizione degli utenti appositi filtri per trovare località specifiche.

Infine, Google ha pensato anche a chi desidera viaggiare in auto e qui entra in gioco Google Maps, strumento che può aiutare gli utenti a decidere in anticipo dove fermarsi durante il percorso.

Quando si accede al servizio dal computer, se si selezionano il punto di partenza e quello di arrivo in alto sarà possibile scegliere tra vari tipi di posti in cui fermarsi (come hotel, parchi, campeggi, ecc.) e impostare tali località come sosta, così da avere poi sullo smartphone tutte le indicazioni stradali già pre-impostate.

E se i piani cambiano durante il viaggio, è sempre possibile aggiornare facilmente il proprio percorso dal telefono con uno scorrimento verso l’alto durante la navigazione per trovare nuove soste o per rimuovere le fermate programmate in precedenza.