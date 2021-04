Invece di svolgersi in presenza in città selezionate in tutto il mondo, l’evento dell’anno scorso si è tenuto online a causa della pandemia COVID-19. Sembra che anche quest’anno il Pokémon Go Fest si terrà virtualmente.

Lo sviluppatore Niantic non ha rilasciato molti dettagli in merito all’appuntamento, tuttavia ha anticipato che si tratterà di un evento globale particolarmente ricco, visto che quest’anno cadono due importanti anniversari.

Il 2021 segna infatti sia il venticinquesimo anniversario di Pokémon che il quinto anniversario di Pokémon Go, quindi Niantic invita tutti gli allenatori a segnare sul calendario le date dell’evento in modo da non perdere il Pokémon Go Fest 2021.

Il Pokémon Go Fest 2021 è in programma il 17 e 18 luglio

L’annuale Pokémon Go Fest torna di nuovo quest’estate ed è in programma dal 17 al 18 luglio. L’evento esclusivamente online dello scorso anno è stato un enorme successo con un record di milioni di allenatori in 124 paesi e regioni che hanno catturato quasi un miliardo di pokémon in totale e hanno percorso in media quasi 15 chilometri ciascuno.

Con l’occasione ricordiamo che durante il mese di giugno l’app mobile Pokémon Home si aggiornerà e terminerà il supporto per tutti i dispositivi che eseguono Android 5 Lollipop e per i dispositivi Apple muniti di iOS 9, iOS 10 e iOS 11.