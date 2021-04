Prima o poi arriva il momento in cui è necessario guardarsi attorno per cambiare il proprio smartphone, ancor di più se si passa molto tempo a giocare a Pokémon. Infatti, come viene annunciato dal database Pokémon Serebii su Twitter, durante il mese di giugno l’applicazione mobile Pokémon Home si aggiornerà e terminerà il supporto per tutti i dispositivi Android muniti di Android 5 Lollipop – scopriamo che la stesso destino è riservato anche agli utenti Apple con iPhone muniti di iOS 9, iOS 10 e iOS 11.

Stop al supporto a partire da giugno

Pokémon Home è un’applicazione molto popolare fra i giocatori Pokémon in quanto permette di trasferire facilmente i simpatici animaletti da un gioco all’altro, compreso il famosissimo Pokémon Go. La fine del supporto ad una così vecchia versione di Android è piuttosto naturale considerando che si tratta di un OS ormai vecchio di 7 anni.

Se questa notizia vi ha colto di sorpresa e non avete idea di quale smartphone Android prendere in considerazione per sostituire il vostro vecchio dispositivo, Samsung Galaxy A52 5G è un ottimo smartphone Android con supporto software garantito per 4 anni.

In alternativa, se volete farvi un’idea personale valutando diverse fasce di prezzo, vi consigliamo di leggere la nostra guida sui migliori smartphone Android linkata qui in basso.

