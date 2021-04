WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, dispone di un sistema di backup locale e sul cloud. Se su Android è possibile scegliere ad esempio di salvare le chat sullo spazio di Google Drive, l’applicazione dispone anche di una soluzione in grado di salvare localmente – nella memoria interna dello smartphone – i backup delle chat.

Non è possibile disabilitare il backup locale

Alcuni utenti stanno iniziando a notare un messaggio di avviso circa il backup dei file in locale che potrebbe impedire loro di utilizzare l’applicazione fino al completamento dell’operazione. Infatti, com’è possibile notare nella immagine sottostante, il messaggio di WhatsApp mostra lo stato di avanzamento del backup delle chat a partire dalle 02:00 del mattino.

Il problema di questa funzione è che, purtroppo (o per fortuna), non è possibile disattivare il backup locale delle chat. Navigando all’interno del percorso Impostazioni > Chat > Backup delle chat di WhatsApp, è possibile notare il seguente messaggio: “Esegui il backup di messaggi e media su Google Drive. Potrai ripristinarli quando reinstalli WhatsApp. I tuoi messaggi verranno salvati anche nella memoria interna del telefono.”

Come sottolinea l’utente u/P-9_grinch nel thread di Reddit, sebbene la feature possa apparire invasiva e limitante per chi ad esempio si ritrova ad attendere anche diversi minuti prima del completamente del backup locale, si tratta dell’unica soluzione per recuperare le chat nel caso in cui il backup su Google Drive dovesse essere disattivato.

Fortunatamente il team di sviluppo di WhatsApp ha pensato bene di fissare alle ore 02:00 di notte il backup delle chat, limitando così la probabilità che la funzione possa impedirvi di utilizzare l’app.

