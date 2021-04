Sono davvero tantissime le novità che accompagnano l’aggiornamento di Telegram, la nota applicazione di messaggistica istantanea arrivata alla versione 7.7.2. La più importante è rappresentata dal nuovo metodo di pagamento, che mette un’API a disposizione dei commercianti, ma non sono da meno le novità legate alle chat vocali oltre a quelle dedicate ai contenuti multimediali. Andiamo senza indugio a scoprire tutte le novità di Telegram 7.7.2.

Le novità di Telegram 7.7.2

Come anticipato la novità sono davvero tante a partire da Pagamento 2.0, una novità molto attesa da chi utilizza Telegram per e-commerce o per market place. Sono disponibili otto diversi sistemi di pagamento di terze parti e gli acquirenti possono decidere di lasciare una mancia per dimostrare il proprio supporto al negozio o al suo personale

Gli acquisti possono essere effettuati sia dalle versioni desktop dell’app sia da quelle mobili. Telegram non tratterrà alcuna commissione sulle transazioni economiche e non conserverà alcuna informazione sul pagamento: tutti i dettagli della carta di credito sono inviati al fornitore di pagamenti e le informazioni per la spedizione sono condivise con il venditore. Potete trovare maggiori dettagli nel manuale dei pagamenti.

Grandi novità anche per le chat vocali, a partire dalla possibilità di programmare una chat a una determinata data e ora, in modo da lasciare il tempo ai membri del gruppo o della community di prepararsi. Nella parte superiore della chat sarà visibile un conto alla rovescia, mentre chi è impegnato in altre attività può ricevere una notifica al momento dell’avvio della chat vocale.

È inoltre possibile, sempre nelle chat vocali, espandere le immagini e le informazioni del profilo delle persone con cui state parlando, senza dover lasciare la finestra attiva. Gli utenti potranno cambiare la propria immagine e modificare la biografia, anche in questo caso senza lasciare la chat a cui si partecipa.

A sette anni di distanza dalla prima versione web di Telegram arrivano due nuove app web complete e leggere, che richiedono il download di appena 400 Kb di dati. Non sarà necessaria alcuna installazione, sarà sufficiente aprire i file per accedere al vostro Telegram, come sempre in maniera indipendente dallo smartphone. A seguire i link per le due varianti:

La nuova versione di Telegram porta novità anche per la visione dei contenuti multimediali, con la possibilità di pizzicare foto e video per ingrandirli direttamente in chat, senza dover avviare il lettore multimediale. Quest’ultimo è comunque stato migliorato consentendo di avanzare o indietreggiare di dieci secondi con un doppio tocco sul lato destro o sinistro dello schermo, un po’ come accade su YouTube.

La versione Android si arricchisce di nuove animazioni aprendo il menu laterale o tornando all’elenco delle chat dopo essere partiti da una chat.

Come aggiornare Telegram

La versione 7.7.2 è già disponibile per iOS mentre la versione Android è leggermente in ritardo a causa di un allungamento nei tempi di revisione da parte di Google. È comunque possibile scaricare il file dal sito ufficiale (a questo indirizzo), con la certezza di avere la versione più recente installata, visto che la procedura sarà automatica.

In questo modo potrete ricevere le novità con giorno, se non settimane, di anticipo rispetto al Play Store, non essendo necessarie revisioni da parte di Google. In ogni caso potete continuare a scaricare e aggiornare Telegram dallo store di Google utilizzando il badge sottostante.