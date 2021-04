WhatsApp è senza ombra di dubbio l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, per alcuni anche l’unico modo per restare in contatto con amici e parenti e scambiarsi foto, video, GIF, messaggi audio e quant’altro. Un bug per quanto riguarda la visualizzazione di questi contenuti “media” potrebbe rendere l’esperienza di utilizzo di WhatsApp molto complicata, ma fortunatamente in questa guida vi spieghiamo come risolvere il bug media su WhatsApp.

Cos’è il bug media di WhatsApp

Un numero sempre crescente di utenti sta entrando in contatto con un bug di WhatsApp piuttosto importante: l’impossibilità di visualizzare in chat i contenuti media – foto, GIF, video, messaggi audio – dopo avere aggiornato all’ultima versione disponibile.

Le persone colpite da questo raro e insidioso bug indicano che, utilizzando l’applicazione, è impossibile visualizzare i contenuti media in quanto “non disponibili” sebbene siano tranquillamente visionabili tramite l’applicazione galleria del proprio smartphone.

Come risolvere il bug media su WhatsApp

Se anche voi siete entrati in contatto con questo bug e state cercando una soluzione per risolverlo una volta per tutte, ecco i pochi passi da seguire per tornare a visualizzare i contenuti media su WhatsApp:

chiudere l’applicazione WhatsApp dalla schermata del multitasking del proprio smartphone – di solito con uno swipe verso l’alto, ma potrebbe variare;

con un’applicazione file manager entrare all’interno della directory /user/WhatsApp/media;

copiare i contenuti media all’interno della directory all’interno del percorso /user/Android/Media/com.whatsapp/WhatsApp/Media.

L’operazione, in base alla numerosità dei video, foto, GIF e messaggi audio scambiati, potrebbe impiegare molto tempo; per tale motivo consigliamo di eseguirla a sera o quando si è certi di non dover utilizzare il telefono.

