Suunto, una delle maggiori realtà all’interno del mondo degli smartwatch, in queste ore presenta il modello Suunto 7 Titanium. Si tratta di una versione costituita da una ghiera in titanio e da un design decisamente premium, anche per via del morbido cinturino in microfibra.

Ghiera in titanio e tracking preciso

Con Suunto 7 Titanium la compagnia è pronta a fornire a tutti gli sportivi un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista. Oltre al design rinnovato e al telaio resistente, lo smartwatch può contare su alcune novità software decisamente interessanti.

Suunto 7 Titanium è stato aggiornato per essere in grado di fornire un’analisi approfondita del sonno e delle attività fisiche svolte durante il giorno. Le abitudini del sonno influenzano pesantemente anche le prestazioni fisiche, ed infatti “Suunto ritiene che lo sviluppo di sane abitudini di riposo sia fondamentale per ottenere buone prestazioni atletiche e per un buon recupero; esse mantengono inoltre costanti i livelli giornalieri di energia e favoriscono cicli del sonno costanti nel lungo termine“, come spiega Heikki Norta, presidente di Suunto. L’ampio display OLED, il tracking di oltre 70 modalità di sport, la piattaforma Wear OS sono solo alcune delle caratteristiche dello smartwatch.

L’aggiornamento software, nel suo complesso, rende disponibili queste feature:

dati e analisi completi del sonno , grazie alla introduzione di tre nuove schede per il monitoraggio delle fasi del sonno;

, grazie alla introduzione di tre nuove schede per il monitoraggio delle fasi del sonno; navigazione passo-passo fornita da komoot, con la presenza di avvisi in modo da non sbagliare mai strada.

Dove acquistare Suunto 7 Titanium

Al momento della stesura della news il modello Suunto 7 Titanium dovrebbe iniziare ad essere disponibile presso le maggiori catene di elettronica, come ad esempio MediaWorld, nelle colorazioni Matte Black Titanium e Stone Gray Titanium al prezzo di 479 euro. Se siete interessati al prodotto e alle novità software di cui dispone, potete salvare il link sottostante tra i preferiti e aggiornarlo nel corso delle prossime ore in attesa che venga messo a catalogo.

Acquista Suunto 7 Titanium

Potrebbe interessarti anche: migliori smartwatch