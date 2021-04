Motorola annuncia oggi un nuovo smartphone della famiglia di fascia media: si tratta di Motorola Moto G20, un dispositivo che punta sull’ampio display a 90 Hz, sulla quadrupla fotocamera da 48 MP e sulla generosa batteria da 5000 mAh. Curiosi di conoscere tutti i dettagli? Andiamo insieme a scoprirli.

Motorola Moto G20 ufficiale: ecco specifiche tecniche e funzionalità

Un nuovo smartphone si aggiunge alla proposta di fascia media targata Motorola, dopo i recenti annunci di Moto G10 (in fondo trovate la nostra recensione), Moto G30, Moto G50, Moto G100 e della coppia Moto G40 Fusion e Moto G60. Motorola Moto G20 si piazza “in mezzo” ai primi due, per cercare di convincere gli utenti che desiderano un dispositivo con funzionalità moderne (come i 90 Hz offerti dal pannello Max Vision 20:9 HD+ da 6,5 pollici) a un prezzo contenuto.

Lo smartphone può contare sul SoC UNISOC T700 octa core (2 Cortex A75 + 6 A55 da 1,8 GHz e GPU Mali G52 da 850 MHz), accompagnato da 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD). Il comparto fotografico posteriore è composto da quattro sensori: al principale Quad Pixel da 48 MP (12 MP di output con apertura f/1.7 e 1,6 um) si aggiungono infatti l’ultra-grandangolare da 8 MP (118°, f/2.2 e 1,12 um), il macro da 2 MP (f/2.4 e 1,75 um) e quello dedicato alla profondità da 2 MP (f/2.4 e 1,75 um); frontalmente, per i selfie, troviamo invece un sensore singolo da 13 MP, con apertura f/2.2 e 1,12 um.

Il sensore principale da 48 MP con tecnologia Quad Pixel combina 4 pixel in 1, per una risoluzione effettiva di 12 MP; l’ultra-grandangolare permette di catturare una scena quattro volte più ampia rispetto agli obiettivi standard ed è l’ideale per paesaggi, ma anche per suggestivi scatti cittadini; la lente Macro Vision è studiata per le foto ravvicinate e i primi piani, mentre il sensore di profondità permette sfumature per i ritratti e non solo.

Lo smartphone arriva sul mercato con Android 11 in versione “semi-stock”, offrendo un sistema leggero, personalizzabile e accessibile. Non manca il pulsante fisico dedicato a Google Assistant. Una delle caratteristiche chiave di Motorola Moto G20 è infine la batteria, che con i suoi 5000 mAh dovrebbe garantire una buona autonomia (almeno due giorni, secondo la casa alata). Ecco la scheda tecnica completa di Motorola Moto G20:

display IPS Max Vision 20:9 da 6,5 pollici a 90 Hz e risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel, 269 ppi)

SoC UNISOC T700 octa core (2 Cortex A75 + 6 Cortex A55 da 1,8 GHz e GPU Mali G52 da 850 MHz)

4 GB di RAM

64-128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

quadrupla fotocamera posteriore con principale Quad Pixel da 48 MP (12 MP di output, f/1.7 e 1,6 um), ultra-grandangolare da 8 MP (118°, f/2.2 e 1,12 um), macro da 2 MP (f/2.4 e 1,75 um) e per la profondità da 2 MP (f/2.4 e 1,75 um)

fotocamera anteriore da 13 MP (f/2.2 e 1,12 um)

connettività 4G LTE (dual SIM ibrido), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, NFC

sensore d’impronte posteriore, giroscopio, accelerometro, sensore di prossimità e di luminosità

porte USB Type-C (USB 2.0) e per jack da 3,5 mm

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 10 W

Android 11

dimensioni di 165,22 x 75,73 x 9,14 mm, peso di 200 g

Prezzo e uscita in Italia di Motorola Moto G20

Motorola Moto G20 sarà disponibile all’acquisto in Italia dalla fine di aprile 2021 al prezzo consigliato di 169,90 euro per la variante Breeze Blue da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (l’unica per ora prevista per il nostro mercato).

