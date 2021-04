WINDTRE e Vodafone aggiungono diversi Samsung e Redmi agli smartphone acquistabili a rate

Oltre a proporre tante offerte operator attack a partire da 6,99 euro, WINDTRE e Vodafone sono pronte ad arricchire il ventaglio di promozioni per alcuni suoi clienti: adesso è possibile acquistare con rate da 0 euro al mese un elevato numero di smartphone, molti dei quali a marchio Samsung e Redmi.

Xiaomi Redmi 9T acquistabile in rate da 0 euro grazie a Vodafone

Vodafone propone l’acquisto in sconto, per i suoi clienti, dello smartphone Xiaomi Redmi 9T proposto dall’operatore a rate di importo variabile in base all’offerta che si decide di abbinare. L’acquisto dello smartphone deve però essere effettuato con metodo di pagamento a scelta tra carta di credito e domiciliazione postale o bancaria SEPA SDD.

Acquisto con Vodafone tramite carta di credito

Con le offerte Vodafone Infinito, Infinito Gold e Black Edition , sono previste 24 rate da 1,99 euro al mese con anticipo di 9,99 euro e un corrispettivo di recesso anticipato massimo di 100 euro, decrescente;

Con l'offerta Vodafone Red sono previste 24 rate da 2,99 euro al mese con anticipo di 9,99 euro e un corrispettivo di recesso anticipato massimo di 100 euro, decrescente;

Con le offerte Vodafone Shake , Facile, Junior, Giga Family Infinito e Family+ sono previste 2 4 rate da 4,99 euro al mese con anticipo di 9,99 euro e un corrispettivo di recesso anticipato massimo di 60 euro, decrescente;

Con le offerte Vodafone C'all Global e Special 100 Digital Edition sono previste 24 rate da 4,99 euro al mese con anticipo di 9,99 euro e un corrispettivo di recesso anticipato massimo di 60 euro, decrescente;

Con le offerte Vodafone Special, Easy e altre offerte ricaricabili sono previste 24 rate da 1,99 euro al mese con anticipo di 9,99 euro e un corrispettivo di recesso anticipato massimo di 100 euro, decrescente.

Acquisto con Vodafone tramite SEPA SDD

Con le offerte Vodafone Infinito, Infinito Gold e Black Edition , sono previste 24 rate da 0 euro al mese con anticipo di 39,99 euro e un corrispettivo di recesso anticipato massimo di 150 euro, decrescente;

Con l'offerta Vodafone Red sono previste 24 rate da 0 euro al mese con anticipo di 49,99 euro e un corrispettivo di recesso anticipato massimo di 150 euro, decrescente;

Con le offerte Vodafone Shake, Facile, Junior, Giga Family Infinito e Family+ sono previste 24 rate da 0 euro al mese con anticipo di 59,99 euro e un corrispettivo di recesso anticipato massimo di 100 euro, decrescente;

Con le offerte Vodafone C'all Global e Special 100 Digital Edition sono previste 24 rate da 0 euro al mese con anticipo di 89,99 euro e un corrispettivo di recesso anticipato massimo di 100 euro, decrescente;

Con le offerte Vodafone Special, Easy e altre offerte ricaricabili sono previste 24 rate da 6,99 euro al mese con anticipo di 19,99 euro e un corrispettivo di recesso anticipato massimo di 0 euro.

WINDTRE: gli smartphone acquistabili in rate da 0 euro al mese

WINDTRE ha aggiornato oggi la lista degli smartphone disponibili in 24 rate mensili da 0 euro e anticipo variabile, con attivazione della rateizzazione da effettuare in negozi WINDTRE. Le promozioni di WINDTRE sugli smartphone che andremo ad elencare di seguito rimarranno valide, salvo cambiamenti o esaurimento scorte, fino al 10 maggio 2021:

ZTE Blade A51 con un anticipo di 29,99 euro ;

TCL 20 SE con un anticipo di 29,99 euro ;

Huawei P Smart 2021 con un anticipo di 59,99 euro ;

Samsung Galaxy A02s con un anticipo di 59,99 euro ;

Xiaomi Redmi 9 con un anticipo di 59,99 euro ;

Oppo A53s con un anticipo di 69,99 euro ;

Samsung Galaxy A21s con un anticipo di 69,99 euro ;

Xiaomi Redmi Note 9 con un anticipo di 89,99 euro ;

con un anticipo di ; Samsung Galaxy A12 con un anticipo di 99,99 euro.