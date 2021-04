Un nuovo social network sbarca su Google Play Store e App Store, ma il suo target potrebbe stupirvi: si chiama DOMI ed è un’app lanciata da Komorebi Srl con lo scopo di proporsi come il social network di condominio, attraverso il quale pubblicare post, commenti, mettere like e persino organizzarsi con l’amministratore. Curiosi di saperne di più?

Arriva DOMI, il social network per i condòmini

Non sempre i condòmini vanno d’accordo tra loro, ma alla fine occorre trovare punti d’intesa per la convivenza negli spazi comuni. Per accordarsi sulle questioni che riguardano lo stabile e gli appartamenti, oppure per organizzarsi con l’amministratore o semplicemente per fare amicizia con i vicini di casa nasce DOMI.

Da cosa è nata l’idea di creare un social network pensato per i condòmini? Lo spiega il fondatore Alberto Lamberti:

“Normalmente si assume che i social consentano di mettere in contatto persone che vivono dall’altra parte del mondo dimenticandoci però una cosa molto più semplice: non conosciamo il nostro vicino di casa. Domi vuole così stimolare e migliorare la comunicazione di prossimità che spesso è quella più carente.“

L’app è gratuita e include una parte dedicata alle attività di gestione legate all’amministratore, che viene coinvolto solo attraverso delle segnalazioni formali. La parte social invece permette di condividere post, eventi, passioni, dubbi, sondaggi, ma anche i professionisti ai quali ci si affida solitamente (come l’idraulico, ma anche un babysitter), oltre che di commentare e interagire attivamente. Integrata anche una funzione chat, che consente di comunicare singolarmente con ciascun utente (e quindi condòmino) nella massima riservatezza.

Con DOMI è possibile inviare le segnalazioni direttamente all’amministratore e rimanere aggiornato su comunicazioni e delibere. Tutto questo con un sistema di certificazione di lettura che permette di evitare sprechi di carta. L’applicazione è gratuita e non necessita di abbonamenti, mentre i professionisti esterni possono attivare le funzionalità di integrazione a pagamento a loro riservate. Per saperne di più potete recarvi sul sito ufficiale o scaricare l’app seguendo il badge qui sotto.