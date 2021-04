A partire da oggi, chiunque attiverà l’offerta Shake it Easy di Vodafone potrà usufruire gratuitamente del servizio Power Gaming, per giocare senza limiti ai propri giochi preferiti, anche su GameNow, e guardare senza limiti i video in streaming su Twitch.

Power Gaming disponibile anche con Shake it Easy

Vodafone continua a pensare ai più giovani. Dopo aver reso disponibile l’opzione Power Gaming per l’offerta Shake it Fun rivolta ai minori di venticinque anni, l’operatore rosso ha deciso di includere il servizio anche per gli Under 30 che, a partire da oggi, attiveranno l’offerta Shake it Easy.

Il pacchetto include minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 GB di traffico dati (fino) in 5G al costo di 14,99 euro con addebito su conto corrente.

L’offerta può anche essere attivata nell’opzione con addebito su credito residuo, ma in questo caso si dovrà rinunciare a ben la metà del traffico dati disponibile, che non sarà più di 60 GB ma di 30 GB.

Inoltre, scegliendo l’opzione con addebito Smart Pay, il cliente potrà passare in qualsiasi momento e a costo zero a un’altra variante dell’offerta che include ben 80 GB di traffico dati (fino) in 5G al costo di 16,99 euro al mese. Il passaggio può essere effettuato comodamente dall’app My Vodafone e prevede anche la possibilità di tornare alla tariffa precedente.

Oltre ciò, l’offerta include il servizio Power Gaming, per giocare a determinati titoli (anche su GameNow, il servizio di giochi in streaming di Vodafone) e guardare video in streaming su Twitch senza limiti. Attualmente, i giochi disponibili con Power Gaming sono i seguenti: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, Dead Rivals, Elvenar, Forge of Empires, Hay Day, Pokémon GO, Warlords of Aternum e Call of Duty Mobile.

Chi può attivare l’offerta Shake it Easy di Vodafone con Power Gaming

L’offerta Shake it Easy è rivolta esclusivamente ai consumatori con un’età non superiore ai trent’anni, ma si può scegliere di attivare l’offerta utilizzando la carta di credito o il conto corrente di una persona diversa dal beneficiario, come un genitore. In questo caso, il titolare del metodo di pagamento diventa l’intestatario della SIM, mentre chi ha diritto all’offerta è il reale utilizzatore.

L’offerta può essere attivata dai nuovi e dai già clienti Vodafone e prevede un costo di attivazione pari a 6,99 euro. A questi vanno aggiunti i costi di una eventuale nuova SIM, che sono di 10 euro e prevedono 5 euro di traffico incluso. Con il cambio offerta, invece, il contributo di attivazione è pari a 22,50 euro. L’offerta può essere attivata a questo link.