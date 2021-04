Il team di Huawei ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l’applicazione Huawei Assistant e per le cuffie Huawei FreeBuds 4i e Huawei FreeBuds Pro.

Huawei Assistant si aggiorna con alcune novità

Huawei Assistant è la soluzione studiata dal colosso cinese per offrire agli utenti una valida alternativa a Google Assistant e il suo team di sviluppatori continua ad arricchirla introducendo nuove feature.

Nelle scorse ore è stato così rilasciato un nuovo aggiornamento che apporta una serie di aggiunte all’interfaccia utente dell’app e ottimizzazioni per rendere questa soluzione più user-friendly.

Probabilmente la modifica più importante è rappresentata dalla possibilità di tenere premuto su una scheda e spostarla per scegliere la posizione che deve avere nella sezione Momenti, con l’ulteriore possibilità di stabilire tra due dimensioni (grande o piccola).

Inoltre è stato aggiunto un nuovo modulo “Scopri” per mettere a disposizione degli utenti uno strumento per trovare nuovi servizi da aggiungere nella sezione Momenti e per gestirli.

Tra le altre novità, infine, vi sono modifiche grafiche e l’aggiunta della sezione Personal information per la gestione delle informazioni relative al proprio numero.

La nuova versione di Huawei Assitant è la 21.0.25.304 e può essere scaricata da APK Mirror.

Le cuffie Huawei FreeBuds 4i ricevono il firmware versione 1.9.0.152

Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per le cuffie Huawei FreeBuds 4i, portando così il loro firmware alla versione 1.9.0.152.

L’update in questione ha un “peso” di 1,19 MB e ha come obiettivo quello di migliorare la stabilità della connessione Bluetooth e l’esperienza delle chiamate.

Quando sarà disponibile, l’aggiornamento potrà essere scaricato ed installato riponendo le cuffie nella custodia di ricarica (che va lasciata aperta) e collegandole allo smartphone (che gestirà tutta la procedura attraverso l’app AI Life).

Huawei testa un nuovo firmware per FreeBuds Pro

Di recente il produttore cinese ha iniziato a cercare tester per provare il firmware versione B370 di Huawei FreeBuds Pro, con il quale vengono introdotte alcune novità come i promemoria che promuovono un uso sano delle cuffie e una funzione che ottimizza le capacità uditive, oltre al miglioramento della stabilità complessiva.

Tale versione beta del nuovo firmware è disponibile soltanto nel mercato cinese e probabilmente sarà rilasciata a livello globale solo quando sarà pronta la release stabile.