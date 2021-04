Nonostante risulti acquistabile già da qualche giorno presso alcuni negozi, OPPO A94 5G è stato presentato ufficialmente quest’oggi per il mercato europeo ed è il nuovo smartphone di punta della serie A. Si tratta di un dispositivo di fascia media con caratteristiche tecniche interessanti condite dalla connettività di quinta generazione e da funzionalità avanzate: andiamo insieme a scoprirlo da ogni “angolazione”.

OPPO A94 5G è ufficiale: specifiche tecniche e funzionalità

OPPO A94 5G si piazza nell’affollata fascia media, nella quale non è facile riuscire ad emergere: il nuovo smartphone della casa cinese ci prova grazie al 5G e ad altre caratteristiche e funzioni che potrebbero riuscire a catturare l’utenza, anche quella più giovane. Partendo proprio dal “cuore”, il dispositivo può contare su un MediaTek Dimensity 800U octa core, con 2 Cortex-A76 con clock fino a 2,4 GHz e 6 Cortex-A55 ad alta efficienza con clock fino a 2,0 GHz. Ad accompagnarlo 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.1 (espandibile con microSD).

A bordo sono presenti 8 antenne che coprono l’intero spettro di connessioni 2G, 3G, 4G, 5G e GPS: lo smartphone sfrutta la tecnologia “360° Antenna 3.0”, che gli consente di mantenere il segnale indipendentemente da come viene impugnato. Inoltre sono presenti la funzione 4G/5G Seamless Data Switch, che permette di passare automaticamente da 4G a 5G in base a criteri specifici e all’utilizzo, e Dual Network Channel, per rimanere connessi allo stesso tempo a 4G/5G e Wi-Fi.

Il display di OPPO A94 5G è un AMOLED 20:9 da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel) con sensore d’impronte integrato e i classici 60 Hz di refresh rate: quest’ultimo punto potrebbe far storcere il naso ad alcuni, ma la scelta potrebbe essere stata fatta per contenere il costo finale e il consumo energetico. La casa cinese sostiene che la batteria da 4310 mAh sia in grado di reggere fino a 16,7 ore di riproduzione video, 7,8 ore di gioco online o 35,5 ore di riproduzione musicale, ma se questo non dovesse bastare è presente il supporto alla ricarica rapida VOOC Flash Charge 30 W (48 minuti per una ricarica completa).

Passando al comparto fotografico troviamo una quadrupla fotocamera posteriore e una singola anteriore da 16 MP (f/2.4): sul retro prendono posto sensore principale da 48 MP (1/2″ OV48B con 25 mm di lunghezza focale, apertura f/1.7), ultra-grandangolare da 8 MP (1,4″ Hi-846 con 16 mm di lunghezza focale, apertura f/2.2), macro da 2 MP monocromatico (1,5″ e apertura f/2.4) e un sensore per i ritratti, sempre monocromatico e da 2 MP (1,5″ e f/2.4).

Diverse le funzionalità pensate da OPPO per le sue fotocamere. Partendo dai video abbiamo Ultra Night Video, in grado di aumentare del 26% la luminosità e del 35% la saturazione per una maggiore gamma dinamica e colori più ricchi, Focus Lock per tracciare il soggetto mantenendolo a fuoco e Dual-View Video per registrare da due prospettive allo stesso tempo. Per le foto abbiamo poi AI Scene Enhancement 2.0 per il miglioramento degli scatti tramite IA, Dynamic Bokeh per ritratti originali e Night Plus per gli scatti notturni (a scelta tra gli stili “Cosmopolitan”, “Astral” e “Dazzle”).

OPPO A94 5G arriva sul mercato con Android 11, l’ultima versione del robottino attualmente disponibile, ma non in versione “stock”: troviamo infatti la ColorOS 11.1, una personalizzazione piuttosto ricca di funzionalità aggiuntive. Tra queste possiamo citare la Game Focus Mode per non far perdere la concentrazione ai giocatori, Game Floating Window per ridurre i giochi a finestre flottanti, FlexDrop per il multitasking, App Lock e Privacy Shield.

Riepiloghiamo la scheda tecnica di OPPO A94 5G:

display AMOLED 20:9 a 60 Hz da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel)

SoC MediaTek Dimensity 800U 5G octa core (2 Cortex-A76 a 2,4 GHz + 6 Cortex-A55 a 2,0 GHz)

8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile fino a 256 GB con microSD)

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (f/1.7), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), macro monocromatico da 2 MP (f/2.4) e per i ritratti monocromatico da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.4)

connettività 5G SA/NSA, 4G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.1, NFC

batteria da 4310 mAh con ricarica rapida VOOC Flash Charge 30 W

ColorOS 11.1 basata su Android 11

dimensioni di 160,1 x 73,4 x 7,8 millimetri, peso di 173 grammi

Prezzo e uscita di OPPO A94 5G

OPPO A94 5G è già disponibile all’acquisto in Italia nelle colorazioni Cosmic Blue e Fluid Black presso alcuni rivenditori (tra cui Amazon, Euronics ed Unieuro). Il prezzo consigliato è di 369,90 euro per entrambe le varianti. Coloro che lo acquisteranno entro il 9 maggio 2021 riceveranno incluse nel prezzo le cuffie OPPO Enco Air, dal valore commerciale di 99 euro.

