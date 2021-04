Android 12 è la nuova major release del sistema operativo mobile di Google presentato in forma di Developer Preview da ormai un paio di mesi. Al netto delle feature che abbiamo scoperto e descritto nella prima Developer Preview e nella seconda Developer Preview, è chiaro che il team di sviluppo di Google sta ancora lavorando ad un gran numero di funzionalità che non sono state svelate.

In queste ore, grazie ad una versione di Android 12 non ancora pubblicata e inviata in maniera anonima ai colleghi di XDA, abbiamo modo di scoprire alcune delle funzionalità a cui sta lavorando Google e che verosimilmente avremo modo di scoprire in questi mesi che precedono il lancio ufficiale di Android 12.

Abbiamo suddiviso l’articolo in diversi capitoli facilmente navigabili tramite l’indice sottostante, così da darvi la possibilità di saltare da una feature all’altra con un semplice click o tap. Pronti?

Cambiamenti funzionali di Android 12

Miglioramenti per gli screenshot estesi

Gli screenshot estesi sono una funzionalità aggiunta da numerosi OEM su Android e il team di sviluppo di Google sta lavorando per implementarlo direttamente su Android 12. Sebbene la funzione non sia ancora nella sua forma definitiva, dal video sottostante è possibile notare importanti miglioramenti rispetto le precedenti Developer Preview di Android 12.

È possibile notare la presenza di una interessante funzione a “lente d’ingrandimento” pensata per offrire all’utente una visione più chiara e precisa della porzione di screenshot da ritagliare con l’apposito tasto.

Continua il lavoro su App Pairs, lo split-screen di Android 12

Che senso ha sviluppare smartphone con display da 6 pollici o più se non si possono utilizzare più app alla volta? Molti OEM implementano la possibilità di sfruttare la funzione split-screen per affiancare due app da utilizzare contemporaneamente, e App Pairs di Android 12 si muove nella stessa situazione.

Come si può osservare dal video, questa versione della Developer Preview di Android 12 mostra alcuni cambiamenti in App Pairs e nella possibilità di cambiare la disposizione delle app a schermo con un semplice doppio tap a livello della barra centrale.

Evocare Google Assistant tramite il tasto di accensione

Esistono diversi modi per attivare Google Assistant su Android: con la propria voce, tramite il comando “Hey, Google”, oppure attraverso l’interazione fisica con il proprio smartphone. Sembra che il team di sviluppo di Google stia lavorando all’implementazione di un altro modo per attivare il miglior assistente digitale su dispositivi mobile: tramite il tasto di accensione.

Tenendo premuto il tasto per più di due secondi, com’è visibile dall’immagine soprastante, permetterà all’utente di attivare Google Assistant.

Barra di ricerca nel raccoglitore dei widget

Una delle feature più amate dagli utenti Android è certamente la presenza dei widget. Sappiamo che Google sta lavorando per migliorare l’implementazione dei widget su Android 12, e in questo caso scopriamo che nella versione finale dell’OS sarà presente la barra di ricerca nel raccoglitore dei widget.

In questo modo, nel caso in cui abbiate installato molte app sul vostro smartphone, sarà più facile individuare i relativi widget semplicemente cercandoli invece di scorrerli uno ad uno.

Nuove Emoji

Android 12 includerà la versione 13.1 delle Emoji, di cui è possibile osservare alcune novità nella versione della Developer Preview condivisa con XDA.

Piccole novità per il pannello Wi-Fi

Android 12 mostrerà alcuni piccoli cambiamenti anche per quanto riguarda i termini utilizzati per indicare i vari pannelli accessibili dalle Impostazioni generali. Il menu Wi-Fi verrà cambiato con “Internet“. Sotto la voce Wi-Fi hotspot è stata aggiunta la voce “Compatibilità estesa” che serve a rendere visibile l’hotspot agli altri dispositivi presenti nelle vicinanze.

Smart home e carte nei Quick Setting

Android 12 faciliterà l’accesso al pannello per la gestione dei dispositivi della smart home e delle carte direttamente dal menu dei Quick Setting, tramite appositi toggle da attivare con un semplice tap.

Nuove UI e interfacce in Android 12

Nuova UI per il bilanciamento del volume

Il team di design di Android 12 sta lavorando ad un nuovo slider per la gestione del volume, com’è possibile osservare dalle immagini sottostanti. Il pannello presenta una UI più prominente, con angoli arrotondati.

Splash screen all’avvio di ogni app

L’avvio di ogni applicazione su Android 12 sarà accompagnata da un breve “splash screen“, una funzione che era stata scovata a livello di codice ma che non era ancora mai stata mostrata dal vivo.

Animazioni nello scroll dei menu

Android 12 renderà molto più appagante lo scroll all’interno dei menu e l’interazione con gli elementi mostrati attraverso nuove animazioni.

Nuova animazione di apertura per l’app drawer

Una delle tante piccole novità grafiche presenti all’interno di Android 12 riguarda l’apertura dell’app drawer. Il video mostra un simpatico “effetto gelatina” durante l’apertura della lista applicazioni.

Nuova animazione di ricarica

Quando si collega uno smartphone con Android 12 alla corrente viene riprodotto un nuovo effetto di ricarica che parte dal basso e scorre verso l’alto.

Nuova barra di illuminazione del display

Lo slider del volume non è l’unico elemento della UI di Android 12 ad abbracciare un design più pronunciato. Anche la barra di gestione della illuminazione è più spessa e quindi più facile da utilizzare.

“Riduci luminosità” cambia in “Extra dim”

La voce “Riduci luminosità” presente all’interno del pannello Accessibilità di Android 12 è stata rinominata in “Extra dim”. La feature aggiunge un’area scura sulla porzione superiore dello schermo per renderlo ancora più scuro di quanto sia consentito dal pannello stesso.

Novità per la privacy su Android 12

Accesso agli appunti

Una delle novità lato privacy implementate da Android 10 in poi è il blocco alla clipboard in background, una funzione che non permette alle app di accedere agli appunti anche quando non sono mostrate a schermo. Su Android 12 il team che lavora alle funzioni di privacy sta testando il toggle “mostra accesso alla clipboard” a livello del pannello Impostazioni > Privacy.

Quando attivo, il sistema mostrerà un avviso ad indicare l’accesso alla clipboard da parte di ogni applicazione installata sullo smartphone.

Notifiche

La build di Android 12 presenta una interessante novità a livello del pannello della gestione delle notifiche. Sono stati aggiunti i toggle “real-time“, “conversations“, “default” e “silent” all’interno del menu di gestione delle notifiche delle applicazioni. Non è ancora chiaro quale sia il funzionamento di questi toggle, ma si ritiene che permetterà una gestione ancora più granulare delle notifiche.

Permessi di localizzazione

Su Android 12 è stato introdotto un nuovo pannello dei permessi per quanto riguarda la gestione della localizzazione. Per rendere più chiaro il tipo di localizzazione che un’applicazione può richiedere, il team di Google ha aggiunto due nuove immagini che sottolineano la differenza tra “localizzazione precisa” e “localizzazione approssimata“.

Queste sono le più importanti novità scovate all’interno della build di Android 12 inviata anonimamente ai colleghi di XDA. Altri piccoli cambiamenti sono indicati all’interno dell’articolo, e siamo certi che nelle prossime Developer Preview torneremo ad occuparci di alcune delle feature viste in questo articolo.