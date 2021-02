In questi giorni tutti parlano di Clubhouse, social network che sta conquistando sempre più utenti e che sta stuzzicando la curiosità dei tantissimi che fino ad oggi non l’hanno potuto provare.

Ricordiamo, infatti, che al momento Clubhouse può essere considerato in una sorta di fase di test: la relativa applicazione è disponibile soltanto per i dispositivi basati su iOS (ed allo stato attuale non è chiaro quando arriverà anche una versione per Android) e per accedere al social è necessario un apposito invito.

In sostanza, Clubhouse per il momento è un social network decisamente “esclusivo” e potrebbe essere proprio questo il motivo del suo grande successo (dovuto in gran parte alla pubblicità che Elon Musk ha deciso di recente di fare ad esso).

Facebook prepara la sua risposta a Clubhouse

Clubhouse è un social network che si basa sulla voce, in quanto permette di interagire con gli altri utenti soltanto vocalmente all’interno di apposite stanze tematiche, nelle quali si incontrano persone che possono semplicemente ascoltare o anche intervenire.

Ebbene, pare che il recente successo di Clubhouse abbia “innervosito” o, quantomeno, “ispirato” il team di Facebook, che avrebbe così deciso di lavorare ad una propria soluzione basata proprio sull’interazione vocale tra gli utenti.

La notizia arriva a distanza di pochi giorni dall’apparizione di Mark Zuckerberg, CEO di Facebook, in una stanza di Clubhouse, nella quale ha parlato del futuro delle realtà virtuale ed aumentata.

In passato Facebook ha già “clonato” altre applicazioni di successo della concorrenza (basti pensare alle Storie ispirate da Snapchat o a Reels, una sorta di risposta a TikTok).

Stando a quanto riportato da The New York Times, la nuova app audio di Facebook è ancora in una fase di sviluppo iniziale ma è probabile che già nel giro di qualche settimana avremo più informazioni al riguardo. Staremo a vedere.

