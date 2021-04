OPPO, National Geographic e il celebre fotografo Keith Ladzinski sono partiti alla scoperta dei suggestivi paesaggi marziani del deserto del Mojave.

Dopo la campagna “Uncover Antarctica” realizzata lo scorso anno, le due aziende proseguono la loro partnership con il progetto “Out of This World Colours”, un viaggio emozionante alla scoperta di una galassia di colori e paesaggi mozzafiato che ha come protagonista il nuovo smartphone di punta dell’azienda: OPPO Find X3 Pro.

OPPO Find X3 Pro cattura le sfumature di colore del deserto del Mojave

Grazie al rivoluzionario sistema di gestione del colore a 10 bit sviluppato da OPPO, Keith Ladzinski cattura immagini straordinarie di paesaggi dai colori vividi e ricchi di dettagli, mettendo in luce alcune atmosfere del deserto del Mojave che ricordano le tipiche ambientazioni del pianeta rosso.

Da sempre l’esplorazione e l’innovazione sono al centro dell’identità di OPPO. L’innovativo sistema di gestione del colore a 10 bit di OPPO Find X3 Pro permette di catturare fino a 1 miliardo di colori, portando la fotografia mobile e la qualità del display a un livello mai raggiunto prima in termini di profondità e fedeltà dei colori.

Keith Ladzinski è un pluripremiato fotografo di fama mondiale che ha realizzato 11 reportage per National Geographic e oltre 100 per altre celebri pubblicazioni. Lo storytelling punta a catturare la drammatica erosione del deserto del Mojave caratterizzata da colori caldi e affascinanti sfumature arancioni con l’obiettivo di suscitare la curiosità nelle persone.

