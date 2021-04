Xiaomi Mi 10T Pro rappresenta il fiore all’occhiello della gamma Mi 10T, lanciata dal produttore cinese lo scorso mese di ottobre; se per i dettagli tecnici potete fare affidamento alla nostra scheda tecnica, per la fotocamera frontale gli esperti di DxOMark hanno messo alla prova lo smartphone, traendone alcune conclusioni interessanti. Ecco quindi se Xiaomi Mi 10T Pro potrebbe essere il dispositivo giusto per voi, almeno per quanto riguarda la fotocamera frontale.

Xiaomi Mi 10T Pro da DxOMark: largo ai vlog

Xiaomi Mi 10T Pro monta frontalmente un sensore da 20 megapixel con apertura f/2.2; per i più tecnici parliamo di un sensore da 1/3.4″ con pixel da 0,8 micrometri e lunghezza focale equivalente di 27 mm. Collocato in un piccolo foro sulla parte alta del display, il sensore sfrutta lo stesso pannello come flash ed è in grado di registrare video con risoluzione 1080p (30 fps), 720p (30 fps) e slow motion a 720p e 120 fps.

Capitolo foto: DxOMark non premia Xiaomi Mi 10T Pro per i selfie che è in grado di catturare, con un punteggio di 87 che lo colloca insieme ad altri dispositivi medio gamma. Le foto sono tutto sommato buone, anche se in alcuni casi sovraesposte. La gamma dinamica è limitata rispetto a modelli concorrenti.

Buono il bilanciamento del bianco, mentre la lunghezza focale permette di mettere bene a fuoco soggetti abbastanza vicini (30 cm), ma fa difficoltà quando la distanza aumenta (perdendo i dettagli dello sfondo ad esempio). Alto anche il rumore rispetto a dispositivi della stessa fascia.

Per vedere le foto scattate da DxOMark vi consigliamo di visitare la pagina dedicata.

Ciò che stupisce è invece la registrazione video, di un altro livello rispetto ai selfie. Xiaomi Mi 10T Pro guadagna 90 punti in questo aspetto, pareggiando con dispositivi di tutt’altra fascia di prezzo (iPhone 11 Pro Max). Il rumore è poco, l’esposizione ben controllata e i colori sono accurati. Gli artefatti sono ben controllati rispetto ai competitor, mentre la stabilizzazione non è ottimale ma accettabile.

Xiaomi Mi 10T Pro passa da DxOMark con un verdetto chiaro: promosso per chi si dedica ai vlog, bocciato se scattate tanti selfie.