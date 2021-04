A metà novembre dell’anno scorso vi avevamo parlato di una feature di Benessere Digitale a cui stava lavorando il team di sviluppo di Google. Heads Up è una particolare funzione che, una volta attivata, invia automaticamente delle notifiche a schermo ogniqualvolta l’utente utilizzerà lo smartphone mentre cammina.

Attenzione all’ambiente circostante

L’obiettivo della funzionalità è quella di spingere l’utente a prestare maggiore attenzione all’ambiente circostante mentre si cammina con gli occhi puntati sullo schermo, una cattiva abitudine che ha coinvolto almeno una volta ognuno di noi.

Come si può notare dalle immagini sottostanti, Heads Up di Benessere Digitale è attualmente in rollout e si presenta con questo testo: “Se cammini mentre usi il telefono, ricevi un promemoria per concentrarti su ciò che ti circonda. Usare con cautela. Heads Up non sostituisce prestare attenzione all’ambiente circostante.”

Dopo aver tappato sul tasto “Next” in basso a destra, la UI di Heads Up di Benessere Digitale permette di attivare/disattivare la ricezione di promemoria che consigliano di non utilizzare lo smartphone mentre si cammina, e di concedere i permessi all’applicazione per accedere alla localizzazione e all’attività fisica mentre si usa lo smartphone.

Non è ancora chiaro quando la funzione di Benessere Digitale verrà estesa anche al nostro Paese (e agli altri smartphone Android), ma se possedete uno smartphone Google Pixel – la funzione è stata scovata su un Google Pixel 4a – potete provare a vedere se è disponibile aggiornando l’applicazione all’ultima versione disponibile cliccando il badge del Play Store sottostante.