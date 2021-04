Torniamo a occuparci di Xiaomi Mi MIX 4, smartphone molto atteso dagli utenti per le novità che il colosso cinese potrebbe introdurre con tale device, così come ha già fatto con le precedenti generazioni di questa serie di telefoni.

Nelle scorse ore è stato Ice Universe con un messaggio pubblicato su Twitter a riproporre alcune precedenti indiscrezioni, confermando allo stesso tempo che Xiaomi con questo smartphone proporrà alcune tecnologie innovative.

Ecco le ultime anticipazioni sulle feature di Xiaomi Mi MIX 4

A dire del popolare leaker, il prossimo smartphone di Xiaomi dovrebbe poter contare sulla tecnologia UPC (Under Panel Camera), ossia una soluzione che dovrebbe garantire l’integrazione della fotocamera frontale sotto lo schermo, con conseguente adozione di un design full screen.

E ancora, stando a quanto riportato da Ice Universe, Xiaomi Mi MIX 4 dovrebbe vantare un display con i lati curvati e altre tecnologie innovative (delle quali, tuttavia, il leaker non fornisce dettagli più precisi).

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone premium e che, pertanto, la sua dotazione tecnica non dovrebbe avere nulla da invidiare a quella degli altri device della concorrenza. Tra le sue feature non dovrebbero quindi mancare un processore Qualcomm Snapdragon 888, il supporto alla connettività 5G, un ampio display AMOLED con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo e una batteria che sia in grado di fornire il necessario supporto a tanta potenza (probabilmente con supporto alla ricarica rapida sia cablata che wireless).

Considerato che alla fine dello scorso mese è stato lanciato Xiaomi Mi MIX Fold, per la presentazione di Xiaomi Mi MIX 4 ci sarà da attendere fino agli ultimi mesi di quest’anno. Con la speranza che non vi siano ulteriori rinvii, così com’è già avvenuto in passato per questo smartphone.

