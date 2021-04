A partire dalle ore 00:00 di domani, sabato 10 aprile, e fino alle ore 23:59 di domenica 11 aprile, Huawei attiverà sul suo Store online alcune offerte flash davvero interessanti. Le offerte di questo tipo si distinguono dalle offerte “tradizionali” perché valide per un periodo piuttosto limitato e perché offrono un risparmio maggiore, permettendo – in alcuni casi – di portarsi a casa un determinato prodotto a un prezzo dimezzato.

Smartphone e notebook Huawei in super offerta per questo weekend

Le offerte flash che Huawei renderà disponibile a partire dalla giornata di domani coinvolgono alcuni smartphone e notebook, rappresentando una ottima occasione per cambiare il vecchio dispositivo e passare a un modello aggiornato, più veloce e performante. Gli smartphone in offerta sono stati particolarmente apprezzati per la qualità del comparto fotografico e sono i seguenti:

HUAWEI P30 Pro , che potrà essere acquistato al prezzo di 399 euro aggiungendo il codice sconto “ AHW100 ”, anziché 849,90 euro. L’offerta flash offre, quindi, uno sconto complessivo di 450,90 euro. Lo smartphone sfoggia un display da 6,47 pollici con risoluzione 1080 x 2.340 pixel ed è alimentato dal SoC HiSilicon Kirin 980 (7 nm). Il comparto fotografico di HUAWEI P30 Pro si compone di una quadrupla fotocamera esterna con sensore principale da 40 MP e una fotocamera interna da 32 MP.

HUAWEI P40 Pro, che potrà essere acquistato al prezzo di 549 euro applicando il codice sconto "AHW100", anziché 1.049,90 euro. L'offerta flash offre, in questo caso, uno sconto complessivo di 500,90 euro. Lo smartphone è dotato di un display da 6,58 pollici con risoluzione di 1.200 x 2.640 pixel ed è alimentato dal processore HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+), octacore (2×2.86 GHz CortexA76 + 2×2.36 GHz CortexA76 + 4×1.95 GHz CortexA55). Il comparto fotografico di HUAWEI P40 Pro si compone di una quadrupla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP e una fotocamera interna per selfie da 32 MP.

Il notebook in promozione è il MateBook D 15 i5 (16 GB + 512 GB), che potrà essere acquistato al prezzo di 799 euro applicando il codice sconto “AHW100”, anziché 899 euro. L’offerta flash offre uno sconto complessivo di 100 euro. Il dispositivo offre un display FullView da 15,6 pollici, è alimentato da un processore Intel Core i5-10510U di decima generazione accompagnato da 8 GB di RAM e una SSD da 256 GB.

HUAWEI MateBook D 15 pesa appena 1,53 kg e supporta la ricarica rapida da 65 W, per il 53% dell’autonomia in appena 30 minuti. Il dispositivo è poi dotato di un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione e possiede un’innovativa fotocamera a incasso che viene attivata solamente quando se ne ha bisogno, così da tutelare la privacy.