Oramai da alcuni anni di tanto in tanto si susseguono delle indiscrezioni su un dispositivo che Spotify potrebbe lanciare per consentire agli utenti di avere una comoda soluzione per sfruttare tutte le potenzialità di questo servizio streaming musicale in auto, device che fino a questo momento è conosciuto con il nome di Car Thing.

Ebbene, nelle scorse ore in Rete sono state pubblicate alcune immagini che ci mostrano questo dispositivo, scovate nella stessa applicazione di Spotify e che ricordano le foto diffuse dall’FCC (Federal Communications Commission), ente che ha già certificato Car Thing.

Ecco come dovrebbe essere fatto Spotify Car Thing

A caratterizzare il dispositivo da auto studiato dal team del popolare servizio di streaming musicale vi dovrebbero essere uno schermo a colori, cinque pulsanti nella parte alta (per la gestione della riproduzione musicale) e una grande manopola sulla destra (per la regolazione del volume o per la navigazione all’interno dell’interfaccia del device).

Rispetto alle precedenti immagini rendering ufficiali dell’azienda, risalenti al 2019, lo schermo è decisamente più grande e ciò suggerisce che in in questi anni lo sviluppo sia proseguito, apportando sostanziali modifiche al dispositivo.

In pratica, stando a quanto si apprende da tali nuove immagini, Spotify Car Thing sembra essere passato da “semplice” piccolo dispositivo per l’intrattenimento musicale a quello che appare un vero e proprio smart display, senza dubbio più adatto ad offrire un’esperienza multimediale completa e che probabilmente non avrebbe grosse difficoltà a trovare spazio nelle auto di tantissimi utenti di questo popolare servizio streaming.

Purtroppo allo stato attuale non si conoscono i reali progetti di Spotify per Car Thing, device per il quale non è nemmeno certo che sia in programma una commercializzazione su larga scala.

Sarebbe interessante, inoltre, scoprire il prezzo a cui un dispositivo di questo tipo potrebbe essere lanciato, trattandosi di un aspetto di fondamentale importanza per farsi un’idea di quella che potrebbe essere l’accoglienza ad esso riservata dagli utenti.